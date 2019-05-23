Yunanistan Savunma Bakanından 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin, "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek" dedi.

Apostolakis, Yunan donanmasına ait Skaramangas ve Elefsine tersanelerine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasında Atina'da süren heyetler arası görüşmeleri değerlendirdi.

İki tarafın karma komisyonları arasında güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Apostolakis, "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek" diye konuştu.

Görüşmelerin ve çabaların iyi bir atmosferde ilerlediğini belirten Apostolakis, "Bu (güven artırıcı) önlemlerin uygulanmasıyla Ege'deki gerginliği azaltmayı başaracağız ve bir kaza veya kontrol dışına çıkabilecek bir sıcak temas olayı için endişeleri ortadan kaldırabileceğiz" ifadesini kullandı.

Apostolakis, bakanlıklar arasındaki benzeri ikili görüşmelerin devam edeceğine işaret ederek, "Bu son toplantı değil. Bu toplantılar devam edecek. Bizim heyetimiz de gerektiğinde Türkiye'ye gidebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüşmelere ilişkin açıklamalarını değerlendiren Apostolakis, "Göründüğü kadarıyla gerginlik ve sorunların azaltılması noktasında aynı endişeleri paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.