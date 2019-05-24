Zelenskiy, komedi ekibindeki arkadaşlarını üst düzey görevlere getiriyor

Komedyen olarak insanları güldürürken Ukrayna Devlet Başkanı olan Vladimir Zelenskiy, komedi programlarında birlikte çalıştığı arkadaşlarına devlet yönetiminde önemli görevler veriyor.

'Halkın Hizmetkârı' isimli meşhur komedi programında bir devlet başkanını canlandıran Zelenskiy, ekranlarda kurduğu 'devlet yapılanmasını' gerçek hayata taşıyor.

Nitekim, Zelenskiy'in eğlence şirketi Kvartal 95'te uzun süredir baş yapımcı pozisyonunda bulunan Sergey Trofimov, Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı oldu.

'Halkın Hizmetkârı' adlı programın emektarlarından Yuriy Kostyuk'a Devlet Başkanlığı İdaresi'nde önemli bir görev verildi.

Halkın desteğini büyük oranda yolsuzlukla mücadele vaatleri sayesinde alan Zelenskiy, bu alanda da siyasi açıdan kalifiye olmayan arkadaşlarıyla birlikte hareket edecek.

Zelenskiy'in çocukluk, mahalle ve okul arkadaşı olan, Kvartal 95'in eş kurucusu İvan Bakanov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Birinci Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bakanov, yolsuzlukla mücadele departmanını yönetecek ve bürokratların görevlerini nasıl kötüye kullandıklarını soruşturacak.

Zelenskiy'in arkadaş çevresindeki kişileri üst düzey görevlere getirmeye devam etmesi bekleniyor.