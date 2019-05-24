Tutuklu Katalan siyasetçilerin milletvekilliği askıya alındı

Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığının olumlu görüş belirtmesinin ardından Katalan siyasetçilerinin milletvekilliğinin askıya alınması kararlaştırdı.
MAHKEME KARARI BEKLENECEK
Katalonya için Birlik (JxCAT) partisi, vekillerden Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez'in mevcut durumda haklarını devretmeyeceklerini, mahkeme kararını bekleyeceklerini belirtti.
'AP'NİN İLK GENEL KURULUNA KATILACAĞIM'
Madrid'deki Soto del Real Cezaevi'nden telefonla bir Katalan radyosuna demeç veren Junqueras, "Avrupa Parlamentosunun topu Yüksek Mahkemeye atmayacağına ve bir parlamenterin haklarını askıya almayacağına eminim" dedi. ERC'nin AP seçimlerinde liste başı adayı olan ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan Junqueras, 2 Haziran'da AP'nin ilk genel kuruluna katılacağını söyledi.
Milletvekilliği askıya alınan siyasetçiler, Meclisin açılışı için özel izinle cezaevinden polis eşliğinde çıkartılarak, Genel Kuruldaki oturumda milletvekili olarak yemin etmişti.
Genel seçimlerde senatör olarak seçilen eski Katalonya Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Raül Romeva'nın da 4 Katalan milletvekili gibi aynı davada tutuklu olarak yargılanmasından dolayı benzer bir şekilde senatörlüğünün askıya alınması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunda ‘evet’ kararı çıkmış, 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen bağımsızlık ilan edilmişti. İspanya merkezi hükümetinin bu çağrıyı yasa dışı ilan etmesi üzerine Carles Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hapis cezasından kaçınmak için Belçika'ya sığınmıştı.
İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.
Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın üç hafta içinde sonuçlanması öngörülüyor.
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