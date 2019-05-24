Tutuklu Katalan siyasetçilerin milletvekilliği askıya alındı

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'ni bağımsızlık referandumuna taşıdıkları için 'isyan' suçlamasıyla tutuklu yargılanan dört Katalan siyasetçinin 28 Nisan'daki genel seçimlerde elde ettikleri milletvekillikleri askıya alındı.

© AFP 2019 / Pablo Blazquez Cezaevindeki Katalan vekiller parlamentonun açılış oturumuna katıldı

İspanya'da meclisin açıldığı 21 Mayıs’tan bu yana tartışma konusu olan ve Yüksek Mahkeme tarafından kararın Meclis Başkanlık Divanına bırakıldığı, tutuklu dört Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınması tartışmaları sonuçlandı.

Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığının olumlu görüş belirtmesinin ardından Katalan siyasetçilerinin milletvekilliğinin askıya alınması kararlaştırdı.

© REUTERS / Susana Vera Katalonya için Birlik (JxCAT) partisi vekilleri Josep Rull, Jordi Sanchez ve Jordi Turull

MAHKEME KARARI BEKLENECEK

Katalonya için Birlik (JxCAT) partisi, vekillerden Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez'in mevcut durumda haklarını devretmeyeceklerini, mahkeme kararını bekleyeceklerini belirtti.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Sürgündeki Katalan siyasilere AP seçimlerinde yarışmak yasaklandı

Milletvekilliği askıya alınan diğer bir Katalan siyasetçi olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs’ta günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aday olmasından dolayı, AP'nin kendisinin Avrupa parlamenterliğini askıya almayacağını savundu.

'AP'NİN İLK GENEL KURULUNA KATILACAĞIM'

Madrid'deki Soto del Real Cezaevi'nden telefonla bir Katalan radyosuna demeç veren Junqueras, "Avrupa Parlamentosunun topu Yüksek Mahkemeye atmayacağına ve bir parlamenterin haklarını askıya almayacağına eminim" dedi. ERC'nin AP seçimlerinde liste başı adayı olan ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan Junqueras, 2 Haziran'da AP'nin ilk genel kuruluna katılacağını söyledi.

© REUTERS / POOL Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Lideri Oriol Junqueras

Milletvekilliği askıya alınan siyasetçiler, Meclisin açılışı için özel izinle cezaevinden polis eşliğinde çıkartılarak, Genel Kuruldaki oturumda milletvekili olarak yemin etmişti.

© AP Photo / Francisco Seco İspanya ile Katalonya arasında diyalog girişimi başlamadan bitti

Diğer yandan Belçika'ya sığınan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti üyelerinden Clara Ponsati ve Antoni Comin de AP seçimlerine aday gösterildi.

Genel seçimlerde senatör olarak seçilen eski Katalonya Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Raül Romeva'nın da 4 Katalan milletvekili gibi aynı davada tutuklu olarak yargılanmasından dolayı benzer bir şekilde senatörlüğünün askıya alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunda ‘evet’ kararı çıkmış, 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen bağımsızlık ilan edilmişti. İspanya merkezi hükümetinin bu çağrıyı yasa dışı ilan etmesi üzerine Carles Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hapis cezasından kaçınmak için Belçika'ya sığınmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın üç hafta içinde sonuçlanması öngörülüyor.