Çiçeği burnunda Devlet Başkanı Zelenskiy: Görevimin ilk günleri biraz şoke ediciydi

Daha önce hiç siyaset deneyimi olmayıp komedyenlik yapan Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görevindeki ilk günlerinin kendisi için biraz şoke edici olduğunu söyledi.

Kiev’de uluslararası bir kitap fuarına katılan 41 yaşındaki Zelenskiy, AFP’ye yaptığı açıklamada “Yapılacak çok iş var” dedi. Zelenskiy, görevindeki ilk günlerinin biraz şok edici olduğunu ifade etti.

Başkanlık ofislerinin bulunduğu Sovyet döneminden kalma binadan ayrılmak istediği yönündeki ifadelerini tekrarlayan Zelenskiy “Atmosferi, binayı sevmiyorum. Bu konuda ne yapacağımızı düşüneceğiz” ifadelerini kullanarak, böyle bir adımın çeşitli zorluklara yol açacağını da ekledi.

İki çocuk babası Zelenskiy fuarda çocuklarına kitap aldığını da söyledi.

Pyotr Poroşenko’yu geçen ayki seçimlerde 73.21 oy oranı ile açık arada geride bırakan Zelenskiy, pazartesi günü göreve başladı. Parlamentoyu feshetmesinin ardından bir sonraki gün de 21 Temmuz’da erken parlamento seçimleri yapılması için çağrıda bulundu.

Sovyetler Birliği’nden ayrılmasından sonra Ukrayna’nın en genç devlet başkanı olan Zelenskiy, takdir toplayan göreve başlama töreni konuşmasında Donbass’taki krizi bitirmek istediğini ifade etti.

Ancak Zelenskiy’nin ilk kadro atama kararları tepki çekti. Nitekim Zelenskiy, komedi programı yaptığı kanalın sahibi iş adamı İgor Kolomoyskiy’nin kişisel avukatı Andriy Bogdan’ı özel kalemi olarak atadı. Bu da tarafınca reddedilse de, Kolomoyskiy’nin etkisi altında kalacağı yönünde endişelere yol açtı.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

56 yaşındaki Kolomoyskiy ve Ukrayna hükümeti ülkenin en büyük ticari bankası PrivatBank’ın mülkiyeti hakkında hukuki bir mücadelede. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İgor Kolomoyskiy'e ait PrivatBank'a el koyarak millileştirmişti.

Basında yer alan haberlere göre Kolomoyskiy geçen hafta iki yıl İsrail ve İsviçre’de yaşadıktan sonra geçen hafta Ukrayna’ya döndü.

Kiev merkezi Dragon Capital yatırım şirketinin CEO’su Tomas Fiala gibi birçok gözlemci, Bogdan’ın Ukrayna yararına çalışacağından şüpheli olduğunu ifade etti.

Zelenskiy de bu iddialara karşılık öfkeli biçimde “Fiala kim bilmiyorum, resmi bir konumda değil ve neye istinaden böyle yorum yaptığı belli değil” dedi.

‘YATIRIMCILAR UKRAYNA İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR’

Yabancı yatırımcıların Ukrayna ile çalışmak istediğine dikkat çeken Zelenskiy “Bizi her gün arıyorlar. Devlet başkanı ve hükümet haklarının korunacağını garanti ettiği sürece para yatırmak istiyorlar. Bu bizim zayıf noktamız. Yatırımcıların para yatırıp yatırmayacağını belirleyen ana neden bu. Bunun Bogdan’la bir alakası yok” ifadelerini kullandı.

Bogdan’ın Ukrayna’nın Rusya ile herhangi bir barış planı ile ilgili bir referandum yapabileceği yönündeki sözleri de tartışmalara yol açtı.

Zelenskiy, böyle bir durumda tam kapsamlı bir halk oylamasının değil, elektronik anketin yapılabileceğini ifade etti.

İSTİFASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

Diğer yandan Zelenskiy’nin istifasına yönelik internette 35 binden fazla imza toplandı.

İmza kampanyasında Zelenskiy’nin başkan olarak ilk adımlarının hayal kırıklığı verici olduğu belirtildi.