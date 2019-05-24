Boris Johnson: Elbette başbakan adayı olacağım

Meşhur Brexitçi Boris Johnson, Theresa May'in istifası sonrasındaki süreç için "Elbette başbakanlık için adaylığımı koyacağım" dedi.

© REUTERS / Leonhard Foeger Juncker: Brexit yanlılarının yalanlarına AB müdahale etmeliydi

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit), üç yılda ikinci Muhafazakar Partili Başbakanı götürürken, parti içi liderlik mücadelesi de kızıştı.

Başbakan Theresa May 7 Haziran'da görevi bırakacağını gözyaşları içinde açıklamasının ardından meşhur Brexitçi Boris Johnson şapkayı arenaya fırlattı.

Haziran 2016'daki Brexit referandumuna giden süreçte Londra Belediye Başkanı sıfatıyla AB'den çıkış propagandası yaparken halkı yanlış bilgilendirdiği belgelenmiş olan, bunun karşılığında May tarafından Dışişleri Bakanlığıyla ödüllendirilen, ama Brexit'in çıkmaz sokağa dönüşmesiyle Temmuz 2018'de bakanlıktan istifa eden Johnson, May'in istifası sonrasındaki süreç için şöyle konuştu:

"Elbette başbakanlık için adaylığımı koyacağım."

ANLAŞMASIZ ÇIKMA RESTİ

İsviçre'de bir konferansta konuşan Johnson, çıkış anlaşmasının değiştirilmesiyle ilgili AB ile durmuş bulunan görüşmeleri yeniden canlandırmayı vaat edip "Yeni bir liderin işleri başka türlü yapma ve yeni bir yönetimin şevkini arkasında toplama fırsatı olacak" dedi.

"İyi bir anlaşma elde etmenin yolu anlaşmasız çıkmaya hazır olmaktan geçiyor" görüşünü dile getiren Johnson, Britanya'nın gerekirse anlaşmasız şekilde AB'den çıkmaya hazırlıklı olması gerektiğini telkin ederek rest çekti:

"Anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den çıkacağız."

HEPSİ BİR ARADA OLABİLİR Mİ?

Brexit'in Britanya'nın refahına tehdit oluşturmadığını savunan Johnson, AB'den çıktıktan sonra hem Avrupa ile harika serbest ticaret ilişkilerinin olabileceğini hem de küresel serbest ticaret şampiyonu haline gelebileceklerini iddia etti.

'BREXİT'İ YATAĞA YATIRALIM'

Britanya'nın en çeşitli sermaye kaynaklarına, birinci sınıf teknoloji sektörüne ve üniversitelere sahip olduğunu anlatan Johnson, milletvekillerinin Brexit sürecini resmen başlatan Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesini iptal etmemesi suretiyle AB'den çıkışın tamamlanması çağrısı yaptı.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Juncker: AB'nin geleceği Brexit değildir, Brexit gelişimimizi engelleyemez

Gafları, tuhaflıkları, tutarsızlıklarıyla da tanınan Muhafazakar Parti'nin önde gelen ismi "Gelecek liderimizin görevi, ülkeyi doğru düzgün şekilde AB'den çıkarıp Brexit'i yatağa yatırmaktır" dedi.

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in oğlu Osman'ın oğlu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, siyasete atılmadan önce gazetecilik yapıyordu.

13 LİDER ADAYI

BBC Türkçe'nin haberine göre May'in istifasından sonraki hafta Muhafazakar Parti'de yeni liderlik yarışı başlayacak.

Yeni lider aynı zamanda başbakan olacak.

Liderlik yarışmasına birçok adayın katılması bekleniyor.

Bunların bir kısmı zaten haftalar öncesinden bu planlarını sergilemeye başlamıştı.

© REUTERS / Denis Balibouse Boris Johnson'dan Brexit planı: Süper Kanada

Liderlik yarışına 13 adayın katılması bekleniyor.

Bunlar arasında Brexit yanlısı eski dışişleri bakanı Boris Johnson, eski parlamento sözcüsü Andrea Leadsom, Dominic Raab, Çevre Bakanı Michael Gove'ın yanı sıra AB üyeliğinin devamından yana kampanya yürütmüş Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd gibi isimler var.