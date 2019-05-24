Kayıt
17:28 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Boris Johnson: Elbette başbakan adayı olacağım

    © REUTERS /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Meşhur Brexitçi Boris Johnson, Theresa May'in istifası sonrasındaki süreç için "Elbette başbakanlık için adaylığımı koyacağım" dedi. 

    Salzburg'daki gayriresmi AB zirvesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Juncker: Brexit yanlılarının yalanlarına AB müdahale etmeliydi
    Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit), üç yılda ikinci Muhafazakar Partili Başbakanı götürürken, parti içi liderlik mücadelesi de kızıştı. 

    Başbakan Theresa May 7 Haziran'da görevi bırakacağını gözyaşları içinde açıklamasının ardından meşhur Brexitçi Boris Johnson şapkayı arenaya fırlattı. 

    Haziran 2016'daki Brexit referandumuna giden süreçte Londra Belediye Başkanı sıfatıyla AB'den çıkış propagandası yaparken halkı yanlış bilgilendirdiği belgelenmiş olan, bunun karşılığında May tarafından Dışişleri Bakanlığıyla ödüllendirilen, ama Brexit'in çıkmaz sokağa dönüşmesiyle Temmuz 2018'de bakanlıktan istifa eden Johnson, May'in istifası sonrasındaki süreç için şöyle konuştu:

    "Elbette başbakanlık için adaylığımı koyacağım."  

    ANLAŞMASIZ ÇIKMA RESTİ

    İngiltere Parlamentosu
    © AP Photo /
    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit tutumu sürüyor: 8 önergenin tamamı reddedildi

    İsviçre'de bir konferansta konuşan Johnson, çıkış anlaşmasının değiştirilmesiyle ilgili AB ile durmuş bulunan görüşmeleri yeniden canlandırmayı vaat edip "Yeni bir liderin işleri başka türlü yapma ve yeni bir yönetimin şevkini arkasında toplama fırsatı olacak" dedi. 

    "İyi bir anlaşma elde etmenin yolu anlaşmasız çıkmaya hazır olmaktan geçiyor" görüşünü dile getiren Johnson, Britanya'nın gerekirse anlaşmasız şekilde AB'den çıkmaya hazırlıklı olması gerektiğini telkin ederek rest çekti:

    "Anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den çıkacağız." 

    HEPSİ BİR ARADA OLABİLİR Mİ?

    JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketinin genel merkezinde konuşan Boris Johnson, 2016'da Brexit olsun diye Türkiye hakkında söylediği yalanları inkar etti.
    © REUTERS / Andrew Yates
    Türkiye yalanıyla Brexit'i tetikleyen Boris Johnson, bu kez "Ben öyle bir şey demedim" diye yalan söyledi

    Brexit'in Britanya'nın refahına tehdit oluşturmadığını savunan Johnson, AB'den çıktıktan sonra hem Avrupa ile harika serbest ticaret ilişkilerinin olabileceğini hem de küresel serbest ticaret şampiyonu haline gelebileceklerini iddia etti. 

    'BREXİT'İ YATAĞA YATIRALIM'

    Britanya'nın en çeşitli sermaye kaynaklarına, birinci sınıf teknoloji sektörüne ve üniversitelere sahip olduğunu anlatan Johnson, milletvekillerinin Brexit sürecini resmen başlatan Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesini iptal etmemesi suretiyle AB'den çıkışın tamamlanması çağrısı yaptı.

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    Juncker: AB'nin geleceği Brexit değildir, Brexit gelişimimizi engelleyemez

    Gafları, tuhaflıkları, tutarsızlıklarıyla da tanınan Muhafazakar Parti'nin önde gelen ismi "Gelecek liderimizin görevi, ülkeyi doğru düzgün şekilde AB'den çıkarıp Brexit'i yatağa yatırmaktır" dedi.

    Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in oğlu Osman'ın oğlu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, siyasete atılmadan önce gazetecilik yapıyordu. 

    13 LİDER ADAYI

    BBC Türkçe'nin haberine göre May'in istifasından sonraki hafta Muhafazakar Parti'de yeni liderlik yarışı başlayacak.

    Yeni lider aynı zamanda başbakan olacak.

    Liderlik yarışmasına birçok adayın katılması bekleniyor.

    Bunların bir kısmı zaten haftalar öncesinden bu planlarını sergilemeye başlamıştı.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Denis Balibouse
    Boris Johnson'dan Brexit planı: Süper Kanada

    Liderlik yarışına 13 adayın katılması bekleniyor.

    Bunlar arasında Brexit yanlısı eski dışişleri bakanı Boris Johnson, eski parlamento sözcüsü Andrea Leadsom, Dominic Raab, Çevre Bakanı Michael Gove'ın yanı sıra AB üyeliğinin devamından yana kampanya yürütmüş Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd gibi isimler var.

    İlgili konular:

    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    Theresa May, Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz başbakan oldu
    Etiketler:
    Theresa May, Boris Johnson, Brexit, Britanya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adliye girişinde el konulan eşyalar sergilendi: Aralarında Samuray kılıcı da var
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet