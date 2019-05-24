Zelenskiy'in atadığı genelkurmay başkanından itiraf: Ukrayna, Kırım'ı 2014'ten çok daha önce kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı tarafından göreve getirilen yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Kiev'in Kırım'ı 2014'ten çok daha önce kaybettiğini itiraf etti.

© AFP 2019 / Yury Kirnichny Eski Ukrayna Savunma Bakanı: Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim

İki gün önce göreve başlayan Homçak, Ukrayna basınına verdiği demeçte yıllar önce Kırım'da tatil yaptığını ve gördükleri karşısında şok olduğunu söyledi.

Homçak, "Alupka'da askeri sanatoryuma tatile gittim. Ancak daha sonra bir daha buraya tatile gelmeyeceğimi söyledim. Zira gördüklerim karşısında şok oldum. Sovyetler Birliği'nin kötü bir kalıntısı halindeydi. Kendi kendime 'Ukrayna'da mıyım?' diye sordum. Nerede olduğumu anlayamıyordum" dedi.

Bundan dolayı Kırım'ın 2014'ten çok daha önce kaybedildiğinin altını çizen Homçak, Ukrayna'nın öncelikli olarak yapması gereken şeyin Kırım halkının aklına girmek olduğunu savundu.