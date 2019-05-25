Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sona doğru: 3 ülke daha sandık başında

Slovakya’da 18 yaşını doldurmuş 4 milyon 400 binin üzerinde seçmen AP seçimleri için yerel saatle 07.00’de oy kullanmaya başladı. AP’ye 13 milletvekili gönderilen ülkede yerel saatle 22.00’de oy verme işlemi sona erecek. Ülkede yüzde 5 seçim barajını aşan her parti AP’ye milletvekili gönderebiliyor.
Slovakya’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde 4 parti barajı aşarak milletvekili çıkarmayı başarmış, yüzde 13’lük katılım oranıyla Slovakya, diğer AB üyesi ülkelere nazaran çok düşük bir katılım göstermişti.
MALTA'DA SEÇİM BARAJI YOK
Malta, AP’de 6 sandalyeye sahip. Malta’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde katılım yüzde 74,8 ile AB ortalamasının çok üstünde gerçekleşirken, geçen seçimlerde ülkeden AP’ye iki parti 3’er milletvekili gönderdi.
LETONYA'DA SANDIKLAR DAHA ERKEN KAPANACAK
AP’ye 8 milletvekili gönderme hakkı bulunan Letonya’da 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 1 milyon 400 bin seçmen bugün oy verme işlemi başlayan diğer iki ülke gibi sabah 07.00'de oy kullanmaya başladı. Slovakya ve Malta'nın aksine oy verme işlemi Letonya'da akşam 20.00'de sona erecek.
AŞIRI SAĞIN GÜÇLENMESİ BEKLENİYOR
Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanabilecek. Sayım sonucu pazar akşamı bütün ülkelerle duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek.
'Tarih' olarak nitelendirilen seçimler sonucunda AB karşıtı aşırı sağ partilerin Avrupa Parlamentosunda gücünü artırması ve geleneksel partilerin gerilemesi öngörülüyor. Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.
HİNDİSTAN'DAN SONRA EN KALABALIK SEÇİM
400 milyon seçmeni yakından ilgilendiren seçimde Avrupa Parlamentosunda 5 yıl boyunca görev yapacak olan 751 parlamenter belirlenecek.
Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşın katıldığı seçimler, dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanıyor.
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