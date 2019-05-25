Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sona doğru: 3 ülke daha sandık başında

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya, Malta ve Letonya’da seçmenler Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy kullanmaya başladı. 23 Mayıs'ta başlayan seçimler yarın kalan 21 AB ülkesinde de oy kullanılmasının ardından sona erecek.

© REUTERS / Vincent Kessler İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gidiyor. İngiltere, Çekya ve Hollanda'da başlayan seçimler bugün Slovakya, Malta ve Letonya ile devam ediyor. Yarın da kalan AB ülkeleri sandık başında olacak.

Slovakya’da 18 yaşını doldurmuş 4 milyon 400 binin üzerinde seçmen AP seçimleri için yerel saatle 07.00’de oy kullanmaya başladı. AP’ye 13 milletvekili gönderilen ülkede yerel saatle 22.00’de oy verme işlemi sona erecek. Ülkede yüzde 5 seçim barajını aşan her parti AP’ye milletvekili gönderebiliyor.

Slovakya’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde 4 parti barajı aşarak milletvekili çıkarmayı başarmış, yüzde 13’lük katılım oranıyla Slovakya, diğer AB üyesi ülkelere nazaran çok düşük bir katılım göstermişti.

MALTA'DA SEÇİM BARAJI YOK

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Seçim barajının bulunmadığı Malta’da ise 16 yaşını doldurmuş ülke vatandaşları, oy kullanma işlemine yerel saatle 07.00’de başladı. Yaklaşık 350 bin seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 22.00’ye kadar sürecek.

Malta, AP’de 6 sandalyeye sahip. Malta’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde katılım yüzde 74,8 ile AB ortalamasının çok üstünde gerçekleşirken, geçen seçimlerde ülkeden AP’ye iki parti 3’er milletvekili gönderdi.

LETONYA'DA SANDIKLAR DAHA ERKEN KAPANACAK

AP’ye 8 milletvekili gönderme hakkı bulunan Letonya’da 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 1 milyon 400 bin seçmen bugün oy verme işlemi başlayan diğer iki ülke gibi sabah 07.00'de oy kullanmaya başladı. Slovakya ve Malta'nın aksine oy verme işlemi Letonya'da akşam 20.00'de sona erecek.

2014’teki seçimlerde yüzde 5 seçim barajını geçen 5 parti AP'ye 8 milletvekili gönderirken, katılım oranı yüzde 30,2 seviyesinde kaldı.

AŞIRI SAĞIN GÜÇLENMESİ BEKLENİYOR

Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanabilecek. Sayım sonucu pazar akşamı bütün ülkelerle duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek.

'Tarih' olarak nitelendirilen seçimler sonucunda AB karşıtı aşırı sağ partilerin Avrupa Parlamentosunda gücünü artırması ve geleneksel partilerin gerilemesi öngörülüyor. Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

HİNDİSTAN'DAN SONRA EN KALABALIK SEÇİM

400 milyon seçmeni yakından ilgilendiren seçimde Avrupa Parlamentosunda 5 yıl boyunca görev yapacak olan 751 parlamenter belirlenecek.

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşın katıldığı seçimler, dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanıyor.