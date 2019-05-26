Fransa’da polis, RT France muhabirini copla darp etti

Russia Today (RT), Fransa’nın Toulouse kentinde bir polisin, Sarı Yelekler’in protesto gösterisi sırasında RT France muhabiri Frederic Aigouy’u copla darp ettiğini bildirdi.

RT’den yapılan açıklamada, Fransa’nın Toulouse kentinde bir polisin, Sarı Yelekler’in protesto gösterisini takip eden RT France muhabiri Frederic Aigouy'u copla darp ettiği belirtildi.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Toulouse’da bir polis, Sarı Yelekler’in protesto gösterisi sırasında RT France muhabiri Frederic Aigouy'a saldırdı. Frederic basın mensubu olduğunu bağırarak duyurmaya çalıştı, fakat yine de birkaç cop darbesi aldı” ifadelerine yer verildi.

İLK OLAY DEĞİL

Sputnik muhabirleri ilk kez polis müdahalesiyle karşılaşmıyor.

Daha önce Paris’teki 1 Mayıs gösterileri sırasında yaşanan arbedeyi takip eden Sputnik muhabiri Viktoriya İvanova, alandan ayrılmak isterken polis coplarıyla darp edilmişti. İvanova’nın başvurduğu hastanede kendisine beyin sarsıntısı tanısı konmuştu.

Muhabir, kendisini darp eden Fransız polisten şikâyetçi olmuştu.