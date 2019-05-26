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23:31 26 Mayıs 2019
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    Avrupa Parlamentosu

    Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi: İlk sonuçlar açıklanıyor

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
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    Avrupa Birliği'nin (AB) 21 üye ülkesinde bugün yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Romanya ve İtalya dışında oy kullanma işlemi sona erdi.

    Yaklaşık 427 milyon seçmenin kayıtlı olduğu AP seçimlerinde 23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda, 24 Mayıs'ta İrlanda ve Çekya (24 ve 25 Mayıs), 25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da seçmenler oylarını kullandı. 

    Almanya-Aşırı sağ
    © REUTERS / /Hannibal Hanschke
    Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı

    AB ülkelerinden bugün sandık başına giden Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan'da oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar, Romanya'da TSİ 22.00, İtalya'da da TSİ 00.00'da kapanacak.

    Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre yapılan seçimlerde genel olarak oy kullanma yaşı 18 olurken bu yaş sınırı, Avusturya ve Malta'da 16, Yunanistan'da da 17'ye indi. AP seçimlerine katılım sadece Belçika, Lüksemburg, Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde zorunlu olurken diğer 23 ülkede serbest bırakıldı.

    FRANSA'DA AŞIRI SAĞ ZAFER İLAN ETTİ

    Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi "Rassemblement national" (Ulusal Birlik) yüzde 23.2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM ise yüzde 21.9 ile ikinci sırada kaldı.

    Sonuçların açıklanmasının ardından basının karşısına geçen Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'a çağrıda bulunarak parlamentoyu feshedip erken seçime gidilmesini istedi

    Fransa seçimlerinde tıpkı Almanya'da olduğu gibi Yeşiller sürpriz bir sonuç elde etti. Yüzde 12.8 oy olan Yeşiller, merkez sağ Cumhuriyetçileri (yüzde 8.3) geride bıraktı. Sosyalist Parti ise yüzde 6.7 oranında oy aldı.

    Euro
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    MACARİSTAN'DA ORBAN'IN PARTİSİ ZİRVEDE

    Macaristan'da mülteci karşıtlığıyla bilinen ve Avrupalı politikacılar tarafından 'popülist' olarak eleştirilen Başbakan Victor Orban'ın partisi AP seçimlerinde Fidesz yüzde 56 oy aldı.

    YUNANİSTAN'DA MUHALEFETTEKİ YENİ DEMOKRASİ PARTİSİ ÖNDE

    Sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Yunanistan'da muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi yüzde 32-36 arasında oy aldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın partisi Syriza yüzde 25-29 aralığında kaldı.

    ALMANYA'DA YEŞİLLER VE AŞIRI SAĞCI AfD OYUNU ARTTIRDI

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'i destekleyen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) sandık çıkışı anket sonuçlarına göre yüzde 28 oy aldı. Bu birlik 2014 seçimine göre yüzde 8 puan kaybetti.

    İkinci sırada yüzde 20,5-22 aralığında Yeşiller yer alıyor. Bu partinin 2014'teki oy oranı yüzde 10.7'ydi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyunu yüzde 7'den yüzde 10.5'e çıkardı.

    AfD kampanyasının en dikkat çekici afişinde, Fransız Oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un 1866 tarihli 'Köle Pazarı' tablosu yer alıyor.
    © Fotoğraf : © Blogger photo. @alessio_spataro
    Seçim kampanyasında 'Köle Pazarı' tablosunu kullanan AfD: Avrupa'nın Avrubistan haline gelmemesi için bize oy verin

    RESMİ SONUÇLAR 31 MAYIS'TA

    Seçimde sayım sonuçları pazar akşamı duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek.

    AVUSTURYA'DA AŞIRI SAĞCI PARTİ 3. SIRADA

    Seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34.5 oy aldı.

    Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti yüzde 23.5 ile ikinci ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi yüzde 17.5 ile üçüncü sırada bulunuyor.

    SEÇİMLERE KATILIM ARTTI

    Bu arada, AP'deki 751 parlamenterin (Brexit gerçekleşirse 705) belirleneceği seçimlere katılım 28 AB ülkesinin genelinde artış gösterdi. Ülkelerin içişleri bakanlıklarının açıkladığı resmi verilere göre, AB ülkeleri arasında nüfusun en fazla olduğu Almanya ve Fransa başta olmak üzere İspanya, Macaristan, Romanya, Slovenya, Danimarka, Estonya ve Hırvatistan gibi ülkelerde AP seçimlerine katılım oranı, 2014 yılındaki son seçimlere göre artış gösterdi. 

    Paris'te 1 Mayıs 2019 gösterileri gibi sendika yürüyüşünün de başını Sarı Yelekler çekti.
    PHILIPPE WOJAZER
    Sarı Yelekler, AP seçimleri öncesinde 28. kez sokaklarda
    Her 5 yılda bir yapılan AP seçimlerine 2014'te katılım yüzde 42 civarında kaldı. AP seçimlerine katılım 1999 yılından (yüzde 49,8) bu yana yüzde 50'nin üzerine çıkmadı.

    Öte yandan, AB ülkelerinden Belçika, İspanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'da AP seçimleri ile bazı yerlerde belediye, bölge, federal, eyalet ve özerk yönetim seçimleri de yapıldı. Romanya'da halk, AP dışında "Yolsuzluk suçu işleyenlere af getirilsin mi? Hükümet acil kararname ile yolsuzluk suçu işleyenleri affetsin mi?" sorusunun yöneltildiği referandum için de oy kullandı. 

    Birliğin yasama organı AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

    AB'nin resmi takvimine göre 20-21 Haziran'da AB Konseyi toplantısı ve 2 Temmuz'da AP'nin seçilen üyelerinin ilk genel oturumu yapacağı öngörülüyor.

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