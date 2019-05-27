ABD'den Yunanistan'a 2 bin asker ile 700 araçlık sevkiyat

ABD, Yunanistan'ın Dedeağaç kentine donanmaya ait bir gemi ile yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin askerden oluşan bir sevkiyat gerçekleştirdi. Birliklere gönderilen araçların çokuluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı öne sürüldü.

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE ABD'nin Ortadoğu'ya yapacağı ilave sevkiyatın detayları ortaya çıktı

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kenti limanına dört gün önce donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulundu.

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı iddia edildi.

DHA’nın haberine göre ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi.

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Dedeağaç Limanı'nın önemine dikkat çeken Pfleger, hem güvenlik hem de ekonomik beklentilerin yanı sıra, Yunanistan'ın ABD ordusunun limanlar yoluyla hareketlerini ve Balkanlardaki tanıtımlarını desteklemesindeki önemli rolü olduğunu kaydetti.

Dedeağaç Liman İdaresi Başkanı Christos Doukas ise, ABD'nin Dedeağaç Limanı'nın gelişimine çok önemli katkı sağladığını belirterek, limanın askeri malzeme taşınmasına vesile olduğunu kaydetti.

Saber Guardian 2019, Romanya Kara Kuvvetleri ve ABD Ordusu Avrupa Gücü tarafından 3-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bir tatbikat.

Uzun süredir Dedeağaç’taki limanı askeri kullanıma açmak ve genişletmek için çalışmalar yürüten ABD, bölgeye yeni nesil radar sistemi kurma kararı almıştı.