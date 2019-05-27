ABD'den Yunanistan'a 2 bin asker ile 700 araçlık sevkiyat

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı iddia edildi.
DHA’nın haberine göre ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi.
Dedeağaç Liman İdaresi Başkanı Christos Doukas ise, ABD'nin Dedeağaç Limanı'nın gelişimine çok önemli katkı sağladığını belirterek, limanın askeri malzeme taşınmasına vesile olduğunu kaydetti.
Saber Guardian 2019, Romanya Kara Kuvvetleri ve ABD Ordusu Avrupa Gücü tarafından 3-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bir tatbikat.
Uzun süredir Dedeağaç’taki limanı askeri kullanıma açmak ve genişletmek için çalışmalar yürüten ABD, bölgeye yeni nesil radar sistemi kurma kararı almıştı.
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