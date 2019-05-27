Almanya'da AP seçimlerinin galibi oy kaybına rağmen Merkel'in partisi oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Başbakan Merkel’in partisi CDU, oy kaybına rağmen yüzde 22,6 ile birinci parti çıktı. SPD ağır kayıp yaşarken, oylarını neredeyse iki kat artıran Yeşiller, yüzde 20,5 ile ikinci sırada yer aldı. Türk kökenli üç kişi de AP'de Almanya'yı temsil etme hakkı kazandı.

© REUTERS / /Hannibal Hanschke Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı

Almanya’da yüzde 61,4 katılımla gerçekleşen AP seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.

Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) büyük oranda oy kaybetmesine rağmen yüzde 22,6 oy alarak birinci parti oldu.

CDU, yüzde 7,5 oy kaybetti. AP’de sahip olduğu 29 sandalyeden altısını kaybeden CDU, gelecek beş yıl Brüksel’de 23 milletvekiliyle temsil edilecek.

CDU’nun Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de yüzde 6,3 oy alarak altı milletvekili çıkardı. Böylelikle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin toplam oyu 28,9 oldu.

‘KENDİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZİ KARŞILAMIYOR’

CDU Genel Başkanı Annegrt Kramp-Karrenbauer, seçimlerde Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin birinci çıkma hedefine ulaştığını belirterek, AP'de Avrupa Halk Partisinin (EPP) de muhtemelen en güçlü grup olacağını söyledi.

© REUTERS / /Hannibal Hanschke Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı

Kramp-Karrenbauer, "Seçimlerde hedeflerimize ulaştığımıza mutlu olsak da bu seçim sonucu, kitle partisi olarak kendimizden beklediğimizi karşılamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Birinci parti çıkmasına rağmen CDU’nun oylarında düşüş olduğuna işaret eden Kramp-Karrenbauer, "Hükümette yaptığımız çalışmalarda halkın beklentilerine ilişkin dinamizm oluşturmadık ve ikna edici cevaplar vermedik" dedi.

SPD, TARİHİNİN EN KÖTÜ SONUCUNU ALDI

Ağır kayıp yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise Almanya genelinde katıldığı seçimlerdeki en düşük oy oranını aldı. SPD’nin oyu 2014 seçimlerine göre yüzde 11,4 azalarak yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçti.

Partinin AP’de milletvekili sayısı da 27’den 16’ya düştü.

NAHLES: HAYAL KIRIKLIĞI

© AFP 2019 / Yann Coatsaliou Fransa'da AP seçimlerini kazanan aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a seçim çağrısı

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, "Şu an için sonuçlar SPD için son derece hayal kırıklığı oluşturuyor" dedi.

Son haftalarda yapılan anketlerde çıkan sonuçların da SPD için iyi olmadığının bilindiğini anlatan Nahles, seçimlere kadar bu sonuçları iyileştirmeyi başaramadıklarını kaydetti.

Almanya genelinde yapılan seçimde ilk kez üçüncü sıraya gerilediklerini söyleyen Nahles, "Sonuçlar bugün acı verici olsa da tüm SPD üyelerini ve taraftarları geleceğe güvenle bakmaları için cesaretlendirmek istiyorum. Sonuçlar, yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

YEŞİLLER OYLARINI İKİ KAT ARTIRDI

Almanya’da AP seçimlerinin galibi ise oylarını hemen hemen iki katına çıkan Yeşiller oldu. Yeşiller bir önceki seçime göre oylarını yüzde 9,8 artırdı ve yüzde 20,5 ile SPD’nin önünde ikinci parti oldu.

Yeşiller, AP’deki sandalye sayısını 11’den 21’e çıkardı.

AŞIRI SAĞCI AfD DE OYLARINI ARTIRDI

Seçimlerde oylarını artıran diğer parti, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. AfD, 2014’e göre oylarını yüzde 3,9 yükselterek yüzde 11 ile dördüncü parti oldu. AfD, AP’de 11 milletvekiliyle temsil edilecek.

Seçimlerde yüzde 5,5 oy alan Sol Parti ile yüzde 5,4'lük oran yakalayan Hür Demokrat Parti (FDP), beşer milletvekili çıkardı.

7 KÜÇÜK PARTİ DE AP’YE TEMSİLCİ GÖNDERECEK

Seçim barajı bulunmayan Almanya’da yedi küçük parti de AP’ye milletvekili gönderecek.

Yüzde 2,4 oy oranı olan ‘Die Partei’ ile yüzde 2,2 oya sahip ‘Özgür Seçmenler’ partisi, AP’ye ikişer milletvekili gönderirken; Tierschutzpartei (Hayvanları Koruma Partisi), Piraten (Korsanlar), Aile Partisi, Ekolojik Demokrat Partisi (ÖDP) ve Volt Partisi, AP’de birer milletvekiliyle temsil edilecek.

Öte yandan yönetiminde Türklerin olduğu ve listede Türk ve göçmenlere de yer veren Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) partisi, yüzde 0,2 oy aldı ve milletvekili çıkarmadı.

3 TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ

Daha önce iki dönem AP’de milletvekili olan İsmail Ertuğ, SPD’den bir kez daha milletvekili seçildi.

Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden Engin Eroğlu ve Sol Parti’den Özlem Alev Demirel ise ilk kez milletvekili seçildi.