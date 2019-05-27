Kayıt
10:50 27 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Almanya'da AP seçimlerinin galibi oy kaybına rağmen Merkel'in partisi oldu

    © REUTERS / FABIAN BIMMER
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Başbakan Merkel’in partisi CDU, oy kaybına rağmen yüzde 22,6 ile birinci parti çıktı. SPD ağır kayıp yaşarken, oylarını neredeyse iki kat artıran Yeşiller, yüzde 20,5 ile ikinci sırada yer aldı. Türk kökenli üç kişi de AP'de Almanya'yı temsil etme hakkı kazandı.

    Almanya-Aşırı sağ
    © REUTERS / /Hannibal Hanschke
    Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı
    Almanya’da yüzde 61,4 katılımla gerçekleşen AP seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.

    Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) büyük oranda oy kaybetmesine rağmen yüzde 22,6 oy alarak birinci parti oldu.

    CDU, yüzde 7,5 oy kaybetti. AP’de sahip olduğu 29 sandalyeden altısını kaybeden CDU, gelecek beş yıl Brüksel’de 23 milletvekiliyle temsil edilecek.

    CDU’nun Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de yüzde 6,3 oy alarak altı milletvekili çıkardı. Böylelikle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin toplam oyu 28,9 oldu.

    ‘KENDİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZİ KARŞILAMIYOR’

    CDU Genel Başkanı Annegrt Kramp-Karrenbauer, seçimlerde Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin birinci çıkma hedefine ulaştığını belirterek, AP'de Avrupa Halk Partisinin (EPP) de muhtemelen en güçlü grup olacağını söyledi.

    Almanya-Aşırı sağ
    © REUTERS / /Hannibal Hanschke
    Alman siyasetçilerden AP seçimleri öncesinde aşırı sağ uyarısı
    Kramp-Karrenbauer, "Seçimlerde hedeflerimize ulaştığımıza mutlu olsak da bu seçim sonucu, kitle partisi olarak kendimizden beklediğimizi karşılamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Birinci parti çıkmasına rağmen CDU’nun oylarında düşüş olduğuna işaret eden Kramp-Karrenbauer, "Hükümette yaptığımız çalışmalarda halkın beklentilerine ilişkin dinamizm oluşturmadık ve ikna edici cevaplar vermedik" dedi.

    SPD, TARİHİNİN EN KÖTÜ SONUCUNU ALDI  

    Ağır kayıp yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise Almanya genelinde katıldığı seçimlerdeki en düşük oy oranını aldı. SPD’nin oyu 2014 seçimlerine göre yüzde 11,4 azalarak yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçti.

    Partinin AP’de milletvekili sayısı da 27’den 16’ya düştü.

    NAHLES: HAYAL KIRIKLIĞI

    Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen
    © AFP 2019 / Yann Coatsaliou
    Fransa'da AP seçimlerini kazanan aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a seçim çağrısı
    SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, "Şu an için sonuçlar SPD için son derece hayal kırıklığı oluşturuyor" dedi.

    Son haftalarda yapılan anketlerde çıkan sonuçların da SPD için iyi olmadığının bilindiğini anlatan Nahles, seçimlere kadar bu sonuçları iyileştirmeyi başaramadıklarını kaydetti.

    Almanya genelinde yapılan seçimde ilk kez üçüncü sıraya gerilediklerini söyleyen Nahles, "Sonuçlar bugün acı verici olsa da tüm SPD üyelerini ve taraftarları geleceğe güvenle bakmaları için cesaretlendirmek istiyorum. Sonuçlar, yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

    YEŞİLLER OYLARINI İKİ KAT ARTIRDI

    Almanya’da AP seçimlerinin galibi ise oylarını hemen hemen iki katına çıkan Yeşiller oldu. Yeşiller bir önceki seçime göre oylarını yüzde 9,8 artırdı ve yüzde 20,5 ile SPD’nin önünde ikinci parti oldu.

    Yeşiller, AP’deki sandalye sayısını 11’den 21’e çıkardı.

    AŞIRI SAĞCI AfD DE OYLARINI ARTIRDI  

    Aleksis Çipras
    © AA /
    Partisi AP seçimlerinde ana muhalefetin gerisinde kalan Çipras, erken seçime gidileceğini açıkladı
    Seçimlerde oylarını artıran diğer parti, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. AfD, 2014’e göre oylarını yüzde 3,9 yükselterek yüzde 11 ile dördüncü parti oldu. AfD, AP’de 11 milletvekiliyle temsil edilecek.

    Seçimlerde yüzde 5,5 oy alan Sol Parti ile yüzde 5,4'lük oran yakalayan Hür Demokrat Parti (FDP), beşer milletvekili çıkardı.

    7 KÜÇÜK PARTİ DE AP’YE TEMSİLCİ GÖNDERECEK

    Seçim barajı bulunmayan Almanya’da yedi küçük parti de AP’ye milletvekili gönderecek.

    Yüzde 2,4 oy oranı olan ‘Die Partei’ ile yüzde 2,2 oya sahip ‘Özgür Seçmenler’ partisi, AP’ye ikişer milletvekili gönderirken; Tierschutzpartei (Hayvanları Koruma Partisi), Piraten (Korsanlar), Aile Partisi, Ekolojik Demokrat Partisi (ÖDP) ve Volt Partisi, AP’de birer milletvekiliyle temsil edilecek.

    Öte yandan yönetiminde Türklerin olduğu ve listede Türk ve göçmenlere de yer veren Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) partisi, yüzde 0,2 oy aldı ve milletvekili çıkarmadı.

    3 TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ

    Daha önce iki dönem AP’de milletvekili olan İsmail Ertuğ, SPD’den bir kez daha milletvekili seçildi.

    Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden Engin Eroğlu ve Sol Parti’den Özlem Alev Demirel ise ilk kez milletvekili seçildi.

    Etiketler:
    Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Milletvekili, oy, seçim, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Angela Merkel, Almanya için Alternatif (AfD), Avrupa Parlamentosu (AP), Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet