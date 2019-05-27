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    İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı, Salvini 'değişim sırası Avrupa'da' dedi

    © REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
    Avrupa
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    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağını resmi olmayan sonuçlara göre, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisi kazandı. Parti lideri Matteo Salvini, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da" dedi.

    Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen
    © AFP 2019 / Yann Coatsaliou
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    Resmi olmayan sonuçlara göre, AP'deki 751 sandalyenin 73'üne sahip İtalya'da ilk kez aşırı sağ görüşlü siyasi parti seçimlerden birinci çıktı.

    Lig Partisi'nin oy oranının yüzde 27-31, sol görüşlü Demokratik Parti’nin (PD) yüzde 21-25 ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) ise yüzde 18,5-22,5 olduğu belirtildi.

    Bu sonuçlara göre, göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Lig Partisi 2014'te yüzde 6,16 olan AP seçimlerindeki oy oranını yaklaşık beş kat artırdı. Son AP seçiminde yüzde 40,81'lik oy oranı ile İtalya'da birinci olan sol görüşlü PD ise neredeyse yarı yarıya oy kaybetti.

    Öte yandan eski başbakanlardan 82 yaşındaki Silvio Berlusconi ise ilk kez katıldığı AP seçimlerinde seçilmeyi başarsa da partisi sağ görüşlü Forza İtalya yüzde 8,78'lik oy oranıyla başarısız oldu.

    SALVINI HAÇI ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

    Matteo Salvini
    © REUTERS / Yara Nardi
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    Aşırı sağcı Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

    Salvini, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da" dedi.

    Salvini, "İtalya ve Avrupa'ya umudu, gururu, köklerini ve güvenliğini tekrar bulmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum. Kendimi, Meryem Ana'nın kalbine bir oy veya partinin başarısı için değil, bir ülkenin ve bir kıtanın geleceği ve kaderi için emanet ettim" ifadelerini kullandı.

    Matteo Salvini, AP'de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.

    SONUÇ, HÜKMETİN GELECEĞİNİ ZORA SOKABİLİR

    İtalya Parlamentosu
    © AFP 2019 / Alberto Pizzoli
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    Sonuçların yaklaşık bir yıldır ülkeyi yöneten koalisyon hükümetinin geleceğini olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

    Birbirine zıt siyasi görüşlere sahip aşırı sağcı Lig Partisi ile sistem karşıtı M5S’ten oluşan koalisyon hükümetinde, Lig Partisinin oylarını artırması, M5S'nin ise ciddi oy kabına uğraması dikkati çekti.

    İtalya'daki siyaset uzmanları, sonbaharda erken genel seçime gidilebileceği görüşünü dile getiriyor.

    Ancak Matteo Salvini bu iddiaları yalanlayarak, hükümet programının devam ettiğini söyledi.

    Etiketler:
    Forza İtalya, Silvio Berlusconi, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Lig partisi, Matteo Salvini, aşırı sağ, seçim, Avrupa Parlamentosu (AP), İtalya
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