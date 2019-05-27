İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı, Salvini 'değişim sırası Avrupa'da' dedi

Lig Partisi'nin oy oranının yüzde 27-31, sol görüşlü Demokratik Parti’nin (PD) yüzde 21-25 ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) ise yüzde 18,5-22,5 olduğu belirtildi.
Bu sonuçlara göre, göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Lig Partisi 2014'te yüzde 6,16 olan AP seçimlerindeki oy oranını yaklaşık beş kat artırdı. Son AP seçiminde yüzde 40,81'lik oy oranı ile İtalya'da birinci olan sol görüşlü PD ise neredeyse yarı yarıya oy kaybetti.
Öte yandan eski başbakanlardan 82 yaşındaki Silvio Berlusconi ise ilk kez katıldığı AP seçimlerinde seçilmeyi başarsa da partisi sağ görüşlü Forza İtalya yüzde 8,78'lik oy oranıyla başarısız oldu.
SALVINI HAÇI ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ
Salvini, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da" dedi.
Salvini, "İtalya ve Avrupa'ya umudu, gururu, köklerini ve güvenliğini tekrar bulmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum. Kendimi, Meryem Ana'nın kalbine bir oy veya partinin başarısı için değil, bir ülkenin ve bir kıtanın geleceği ve kaderi için emanet ettim" ifadelerini kullandı.
Matteo Salvini, AP'de aşırı sağı temsilen bir grup oluşturulması için bazı AB ülkelerindeki aşırı sağcı siyasi partilerle çalışmalar başlatmıştı.
SONUÇ, HÜKMETİN GELECEĞİNİ ZORA SOKABİLİR
Birbirine zıt siyasi görüşlere sahip aşırı sağcı Lig Partisi ile sistem karşıtı M5S’ten oluşan koalisyon hükümetinde, Lig Partisinin oylarını artırması, M5S'nin ise ciddi oy kabına uğraması dikkati çekti.
İtalya'daki siyaset uzmanları, sonbaharda erken genel seçime gidilebileceği görüşünü dile getiriyor.
Ancak Matteo Salvini bu iddiaları yalanlayarak, hükümet programının devam ettiğini söyledi.
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