Oğul Netanyahu, Arapları 'Kuzey Afrika'da İspanyol işgali altındaki toprakları kurtarmaya' çağırdı

Yair Netanyahu "Sevgili Araplar ve Müslümanlar. İşgal altındaki Arap İslam topraklarını kurtarmak ister misiniz" diyerek İspanya'nın Kuzey Afrika'da sahip olduğu toprakları gösterdi. İspanyol aşırı sağcı parti lideri, İsrail Başbakanı'nın oğluna "Cahil ve sersemsin" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisi gibi skandallarıyla meşhur oğlu Yair'in attığı bir tweet İspanya'yı karıştırdı.

"Sevgili Araplar ve Müslümanlar. İşgal altındaki Arap İslam topraklarını kurtarmak ister misiniz? İşte size iyi bir başlangıç" diye yazan Yair Netanyahu, altında 'İspanya'nın Kuzey Afrika'da sahip olduğu topraklar' başlığı altında İspanyolca'da 'egemenlik yerleri' manasına 'plazas de soberanía' denilen İspanya'nın Fas sınırındaki enklavlarının haritasını paylaştı.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 25, 2019

Bunun üzerine İspanya'da yükselişteki aşırı sağcı parti Vox'un lideri Santiago Abascal, oğul Netanyanu'nun Araplara İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarını fethetme çağrısı yaparak İsrail'in davasına yarar değil zarar verdiğini söyledi.

Spain’s far right leader slams Yair Netanyahu as ‘ignorant and frivolous’ https://t.co/x6nGHgnU2s — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 27, 2019

'İSPANYA TARİHİ ÖĞREN' © AFP 2019 / THOMAS COEX Facebook, Netanyahu'nun 'Müslümanlar, İsrail'i terk etsin' diyen oğlunu engelledi

Yair Netanyahu'nun İspanya tarihinden bihaber olduğunu belirten Abascal, "Vatanımıza İslam istilasını teşvik etmeden evvel en azından tarihimizi biraz öğren. İspanya İslamcılar tarafından işgal edildikten 8 yüzyıl sonra yeniden fetihle kurtarılmıştır. Cahil ve sersemsin. Kendi davana ciddi zarar veriyorsun" diye tweetledi.

'FİLİSTİN'İ DESTEKLERKEN İYİYDİ'

Abascal'a yanıt veren İsrail liderinin oğlu, Müslümanlara harekete geçmeleri için yaptığı çağrıya sinirlenen İspanyolların Madrid Filistin davasını desteklediğinde İsraillilerin neler hissettiğini düşünmesi gerektiğini söyledi:

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi

"Sevgili İspanyol halkı. Görüyorum ki hepiniz sinirlendiniz. Ceuta ve Melilla, denizin öte yakasındaki bir başka kıtada sahip olduğunuz küçücük toprak parçaları. Sizin hükümetiniz, İsrail'in Yahudiliğin kalbi ve 3000 yıl önceki doğum yeri olan (Batı Şeria'daki) Yahudiye ve Samarya Bölgesini bırakması için çağrı yaptığında bizim nasıl hissettiğimiz şimdi siz hayal edin."

"Hadi bir anlaşma yapalım, biz sizin ülkenizde Ceuta ve Melilla'yı bırakması için çağrı yapan STK'ları finanse etmeyelim, siz de bizim ülkemizde Yahudiye ve Samarya'yı bırakmamız için çağrı yapan STK'ları finanse etmeyi durdurun.

VOX'TA 'YAHUDİ KARŞITI' EMARELER

Geçen ay Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisinin dış ilişkiler direktörü Eli Hazan, İspanya seçimlerinde Vox'a 'Likud'un kardeş partisi' diyerek destek açıkladığı için özür dilemek zorunda kaldı.

Kendisine 'İspanya'yı ayrılıkçılık, Müslüman göçü, feminizm ve liberalizmin tehlikelerinden savunmak' görevini biçen Vox, mart ayında Holokost revizyonisti bir tarihçiyi Albacete'den milletvekili adayı göstermiş, medyadan yükselen eleştiriler üzerine adayı geri çekmişti. Vox'un diğer adayları arasında diktatör Franco'nun faşist rejimini savunan emekli generaller de vardı.

OĞUL NETANYAHU'NUN AVRUPA AŞIRI SAĞIYLA FLÖRTÜ

İsrail liderinin oğlu ise 20 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı liderlere destek tweetleri atarak tepki çekmişti. Yair Netanyahu, tepkilere şu yanıtı vermişti:

"Bu tweet yüzünden balatalrı syıran tüm liberallere: Siz delisiniz! Sizin hayran olduğunuz Jeremy Cornyn, Rashida talib, Linda sarsour gibi gerçek Yahudi karşıtı ve ırkçılardan farklı olarak, bu liderler, İsrail'in ve Yahudi halkının gerçek dostları."

To all the liberals who went bananas over this twit: you are crazy! These leaders are true friends of Israel and the Jewish people. Unlike Jeremy Cornyn, Rashida talib, Linda sarsour etc that you adore who are actually antisemites and racist! — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 20, 2019

Aralık 2018'de Müslüman karşıtı yorumlar yaptığı için Facebook'tan kısa süreliğine yasaklanan Yair Netanyahu, bir aktiviste açtığı davada kullandığı dilden ötürü yargıç tarafından cezalandırılmıştı. Öncesinde Yahudi kökenli finans spekülatörü George Soros'u kendi babası hakkındaki soruşturmaların iplerini yönetirken gösteren ve Yahudi karşıtı bulunan bir karikatür paylaşmıştı.