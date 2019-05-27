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14:35 27 Mayıs 2019
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    Yahudi

    Yahudileri 'Saldırılar arttı, kipa takmayın' diye uyarmıştı, tepki büyüyor: Gizlemek yerine görünür kılmalıyız

    © AFP 2019 / INDRANIL MUKHERJEE
    Avrupa
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    Almanya'da Yahudileri hedef alan saldırıların artması karşısında ‘çözümü’, "her yerde kipa takmayın" uyarısını yapmakta göre Federal Büyük Koalisyon Hükümetinin Antisemitizm ile Mücadele Sorumlusu Felix Klein'e tepkiler sürüyor.

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    © AP Photo / Emrah Gurel
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    Felix Klein'in "Yahudilere Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmalarını önermem" şeklindeki çıkışı Alman siyasetinde ve kamuoyunda tepki yaratmaya devam ediyor. Alman siyasetçiler, Yahudilerin kimliklerini ve kendilerini gizlemek zorunda kalmadan yaşamalarını garanti etmenin görevleri olduğunu söyledi.

    Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet İçişleri Bakanı Hristiyan Demokrat Parti'li (CDU) Herbert Reul, "Zaman, Federal Büyük Koalisyon Hükümetinin Antisemitizm ile Mücadele Sorumlusu Felix Klein'ın çağrısının tam tersini yapma zamanı. Yahudiler, onurlarıyla ve dik başlarıyla Almanya'nın her yerinde istedikleri şekilde yürümelidirler" diye konuştu. 

    KRV Hükümetinin Antisemitizm ile Mücadele Sorumlusu Hür Demokrat Parti'li (FDP) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger de Klein'e tepki gösterdi.

    Leutheusser-Schnarrenberger, "Yahudiler, hiçbir endişe ve korkuya kapılmadan dinlerinin gerekliliklerini hukuk devletimize güvenerek ülkenin her noktasında yaşayabilmeliler, bunu garanti altına almalıyız" dedi.

    ‘BİR KİPA ÖDÜNÇ ALIN VE YAHUDİ KOMŞUNUZ İÇİN TAKIN’

    ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun tam tersi doğru olan. Kipanızı takın. Arkadaşınızın kipasını takın. Ödünç bir kipa alarak Yahudi komşunuz için takın. Çok çeşitli bir toplum olduğumuzu insanlara öğretin " dedi.

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    © Fotoğraf : YouTube
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    Öte yandan Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

    Schuster, Yahudilerin uzun zamandan beri bazı büyük şehirlerde potansiyel tehlikeyle karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

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    Felix Klein, "Yahudilere Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmalarını önermem. Maalesef bunu bu şekilde söylemem lazım” demişti. Klein, aşırı sağ siyaseti bu durumdan sorumlu tutmuştu.

    Klein'e ilk tepki, Federal Dışişleri Bakanı Sosyal demokrat Parti'li (SPD) Heiko Maas'dan gelmişti. Maas, "Hiçbir Yahudi, ne Almanya'da ne de başka bir yerde asla bir daha Yahudi olduğunu gizlemek mecburiyetiyle karşı karşıya kalmamalı. Kipayı gizlemek yerine onu daha net görünür hale getirmeliyiz. Antisemitizme karşı kararlığımızı göstermeliyiz” demişti.

    Fransa'nın Alsas bölgesindeki Strasbourg kentine yakın Quatzenheim kasabasında Yahudi mezarlığı saldırıya uğradı, mezarlara gamalı haç çizilip zarar verildi.
    © REUTERS / Vincent Kessler
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    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de, Klein’ın açıklamalarının kendisini ‘şoka uğrattığını’ söylemişti. Nazi dönemine gönderme yapan Rivlin, bu açıklamanın, Yahudilerin Almanya topraklarında güvende olmadıklarının ‘bir kez daha kabul edilmesi’ anlamına geldiğini söylemişti.

    NEFRET SUÇU BİR YILDA YÜZDE 20 ARTTI

    İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Almanya’da antisemitik nefret suçu son bir yılda yüzde 20 arttı. Geçen sene 62 şiddet vakası tespit edildi, bu sayı 2017’de 37’ydi.

    Aralık ayında Avrupa çapında yapılan bir araştırma da, kıtada bulunan her 100 Yahudi’den 89’unun tehdit altında hissettiğini ortaya koydu.

    Etiketler:
    nefret suçu, Tepki, Reuven Rivlin, Antisemitizm, Felix Klein, kipa, Yahudi, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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