İspanya'da AP ve yerel seçimlerden de ‘siyasi belirsizliğin devamı’ çıktı

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki Avrupa Parlamentosu (AP), yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin sonucunda ortaya çıkan siyasi belirsizliğin devamı dün yapılan AP, yerel belediyeler ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde de kendini gösterdi.

Ülkede genelinde sosyalistler kazansa da yönetim aşamasında aşırı sağ destekli sağ blok, yerel belediyeler ve özerk yönetim parlamentolarında iktidara gelecek çoğunluğu elde etti.

PSOE, 12 özerk yönetim parlamentosunun 10'unda birinci siyasi parti olarak çıktı ancak başta Madrid olmak üzere birçok yerel parlamentoda çoğunluğu sağ bloka kaptırdı.

PODEMOS ETKİSİ

Aynı şekilde yerel belediyelerde de ülke genelinde en fazla oyu 6 milyon 656 bin 965 kişiyle PSOE almasına rağmen, belediye meclisinin salt çoğunluğunda, sağ blokun toplamının gerisinde kaldı. PSOE'nin kazandığı birçok belediye ve özerk yönetim parlamentosunda iktidara gelememesindeki en belirgin etken, sosyalistlerin doğal siyasi ortağı olarak gözüken aşırı sol görüşlü Podemos partisinin seçimlerde büyük oy kaybı yaşaması oldu.

İspanya'da sağ görüşlü siyasi partilerin lideri konumunda bulunan Halk Partisi’nin (PP) yerel yönetimlerde iktidara gelmesi için liberal sağ görüşlü Vatandaşlar ile aşırı sağ görüşlü Vox partisinin desteğini alması gerekiyor.

SANCHEZ: AŞIRI SAĞ İLE İŞBİRLİĞİ SORUMSUZLUK

İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez de PP ve Vatandaşlar partisine seslenerek, "Ülkenin istikrarı için aşırı sağ ile işbirliği yapmak sorumsuzluktur. Üstelik böyle bir ittifak, Avrupa'daki Halk Partisi ve Liberaller tarafından anlaşılmaz olacaktır" dedi.

Sanchez, "Aşırı sağın yardımıyla oluşan bir iktidarı destekleyemeyiz" diye konuştu.

AP’YE 18 İSİM GÖNDERİYOR

© REUTERS / FABIAN BIMMER Almanya'da AP seçimlerinin galibi oy kaybına rağmen Merkel'in partisi oldu

Öte yandan PSOE, AP seçimlerinde de ülke siyasetinde birinci sıradaki yerini korudu. AP'nin 751 parlamenterinden 54'üne sahip olan İspanya'daki resmi olmayan sonuçlara göre, PSOE 18 parlamenter ile birinci sırada yer aldı.

Sağ görüşlü Halk Partisi 11-12, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar 8-9, Podemos 7, aşırı sağ görüşlü Vox partisi 4-5, ayrılıkçı Katalan partiler Katalonya için Birlik (JxCAT) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) da 4-5 parlamenter çıkardı.

KATALAN SİYASETÇİLER AP’YE SEÇİLDİ

Bu sonuçlara göre, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan ve 26 Nisan'daki genel seçimde milletvekili seçilen ERC'nin liste başı adayı Oriol Junqueras ile Belçika'ya sığınmak durumunda kalan ve JxCAT'ın liste başı adayı olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un AP parlamenteri seçildikleri belirtildi.