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16:06 27 Mayıs 2019
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    otomotiv

    Fiat'tan Renault'a birleşme teklifi

    © Flickr /
    Avrupa
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    Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault, merkezi İtalya'da olan Fiat Chrysler'den 'birleşme teklifi' aldığını açıkladı.

    Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Fransa Maliye Bakanı, Renault CEO'sunun tutuklanması sonrası şirket yönetimini toplantıya çağırdı
    Groupe Renault'tan yapılan açıklamada, Fiat Chrysler'in, Renault ile birleşmek için teklif götürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Groupe Renault, Fiat Chrysler Automobiles'dan (FCA), iki şirketin olası yüzde 50-50 payla birleşmesi için bir teklif aldığını teyit eder" ifadesi kullanıldı.

    Renault Yönetim Kurulu'nun bu sabah toplanarak teklifi değerlendireceği aktarılan açıklamada, toplantıdan sonra gerekli basın açıklamasının yapılacağı kaydedildi.

    Açıklamada, Renault'un 1898'den beri otomotiv üretimi yaptığı, geçen yıl 134 ülkede 3.9 milyon araç sattığı ve şirketin 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı olduğu bildirildi. 

    'BİRLEŞME SONUCU HİÇBİR FABRİKA KAPANMAYACAK'

    Fiat Chrysler’dan yapılan açıklamada da Renault Grubu'na birleşme teklifi sunulduğu, ortaklıkta her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı belirtildi. 

    Ortaklıkta, dengeli bir yönetim yapısı ve yönetim kurulunun çoğunluğunun bağımsız olacağı vurgulanan açıklamada, Renault ile birleşme sonrası 8.7 milyon araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisinin oluşacağı kaydedildi.

    Açıklamada, birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağı belirtilerek, birleşme ile oluşacak yeni şirketin hisselerinin Milan, Paris ve New York'ta işlem göreceği bildirildi. 

    FCA, ABD başta olmak üzere Kuzey Amerika bölgesinde güçlü konumda bulunurken, Renault'un bu bölgede hiçbir şekilde varlık göstermemesi dikkati çekiyordu. 

    Her iki şirketin de Türkiye'de fabrikaları bulunuyor.

    TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK

    Sergio Marchionne, ABD'de Chrysler'ın hafif ticari aracı Pacifica'nın seri üretimine geçişini kutlama partisinde
    © REUTERS / Rebecca Cook/File Photo
    Otomotiv sektörü, Fiat Chrysler'ın direksiyonundaki Marchionne için yasta
    Renault Yönetim Kurulu da, FCA’nın dostane teklifini dikkatlice incelendikten sonra değerlendirmeye almaya karar verdiğini duyurdu.

    Açıklamada, yönetim kurulunun bugün FCA’nın iki şirketin yüzde 50-50 payla birleşmesi teklifini görüşmek için toplandığı hatırlatılarak, İtalyan şirketin dostane teklifinin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi.

    Renault'nun hisseleri bugün TSİ 13.30 itibariyle yüzde 15.51 yükselişle 57.74 euro'dan işlem görürken, FiatChrysler hisseleriyse yüzde 10.73 değer kazanarak 12.73 euro'ya yükseldi.

    Etiketler:
    sektör, fabrika, otomotiv, Teklif, Birleşme, İtalya, Fransa, Fiat, Renault
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