Almanya'da şeriat polisine para cezası

Almanya'da neo Nazi mitinglerini sınırlandırmak için üniforma yasağı getiren yasalar var.
Yargıç heyeti, İslamcı grubun, bazı Ortadoğu ülkelerinde şiddet saçan bir teşkilat olan şeriat polisine özenip militanlık çağrıştırarak gözdağı yaratmaya çalıştığını belirtti.
Şeriat polisi kurdukları dönemde 7 İslamcıya akıl hocalığı yapan köktendinci vaiz Sven Lau 2017 yılında bir başka davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Wuppertal: Jetzt muss die "Scharia-Polizei" doch Geldstrafen zahlen https://t.co/tYDVpPS0T5 pic.twitter.com/ePme03jleD— WELT (@welt) May 27, 2019
Lau, bir terör örgütünü desteklemek üzere Suriye'ye gidecek potansiyel cihatçı toplamaktan suçlu bulunmuştu.
Kaydadeğer Müslüman nüfusu bulunan sanayi kenti Wuppertal'de Eylül 2014'te ortaya çıkan 7'li, üzerinde şeriat polisi yazan fosforlu turuncu yelekler giyerek devriye gezmeye başlamıştı. "Burası şeriat kontrolünde bölgedir; alkol, müzik, porno yasaktır" yazılı broşürler dağıtan grup, Müslüman gençlerin yolunu kesip alkol içmemelerini, kafelere gitmemelerini, bahis oynamamalarını, fahişelerle yatmamalarını telkin ediyordu.
2016'da açılan davada yelekler üniforma olmadığı ve gözdağı etkisi yaratmadığı gerekçesiyle aklanan 7'li, haklarındaki kararın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesinin ardından ikinci kez yargılandı.
Islamisten in Wuppertal: Gericht spricht "Scharia-Polizei" schuldig https://t.co/bSklqpNTgF pic.twitter.com/aKVuLyRfn5— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) May 27, 2019
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