Almanya'da şeriat polisine para cezası

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Wuppertal kentindeki mahkeme, 27-37 yaşları arasındaki 7 erkeği üniforma giyme yasaklarını çiğnemekten suçlu bulup 300 ile 1800 euro arasında para cezasına çarptırdı.

Almanya'da neo Nazi mitinglerini sınırlandırmak için üniforma yasağı getiren yasalar var.

Yargıç heyeti, İslamcı grubun, bazı Ortadoğu ülkelerinde şiddet saçan bir teşkilat olan şeriat polisine özenip militanlık çağrıştırarak gözdağı yaratmaya çalıştığını belirtti.

Şeriat polisi kurdukları dönemde 7 İslamcıya akıl hocalığı yapan köktendinci vaiz Sven Lau 2017 yılında bir başka davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

​Lau, bir terör örgütünü desteklemek üzere Suriye'ye gidecek potansiyel cihatçı toplamaktan suçlu bulunmuştu.

Kaydadeğer Müslüman nüfusu bulunan sanayi kenti Wuppertal'de Eylül 2014'te ortaya çıkan 7'li, üzerinde şeriat polisi yazan fosforlu turuncu yelekler giyerek devriye gezmeye başlamıştı. "Burası şeriat kontrolünde bölgedir; alkol, müzik, porno yasaktır" yazılı broşürler dağıtan grup, Müslüman gençlerin yolunu kesip alkol içmemelerini, kafelere gitmemelerini, bahis oynamamalarını, fahişelerle yatmamalarını telkin ediyordu.

2016'da açılan davada yelekler üniforma olmadığı ve gözdağı etkisi yaratmadığı gerekçesiyle aklanan 7'li, haklarındaki kararın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesinin ardından ikinci kez yargılandı.