Ukrayna’da hapishanede isyan: Dört gardiyan yaralandı

Ukrayna’nın Odessa kentinde bir hapishanede isyan çıktı. Yaklaşık 500 mahkum cezaevi içinde barikat kurdu. Cezaevinin içinde bir araç ateşe verildi. Olayda 4 gardiyan yaralandı.

Odessa’da sabah saatlerinde 51 numaralı bir hapishanede isyan çıktı. İsyan sırasında hapishane içine barikat kuran mahkumlar bir aracı da ateşe verdi.

Yerel basın isyanın kötü tutukluluk koşulları ve gıdalardan kaynaklı olduğunu bildirdi. Ayrıca hapishaneden toplu kaçış olduğu da ileri sürüldü, ancak bu bilgi doğrulanmadı.

Polis ve özel kuvvetler olay yerine giderken, çıkan arbedede dört gardiyan yaralandı.

Odessa Polis İdaresi ise güvenlik güçleri mahkumları ikna etmeye çalıştığını, yaralanan gardiyanlara tıbbi müdahalede bulunulduğunu ve olayda can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Polisi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Abroskin Facebook hesabından yaptığı açıklamada mahkumların idari binayı ele geçirmeye çalıştıklarını ve kundaklama yaptıklarını belirtti.

İtfaiye ekipleri ise çıkan yangını güvenli bir mesafeden söndürmeye çalışıyor.

'DURUM KONTROL ALTINA ALINDI'

Diğer yandan Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın İnsan Hakları Komisyoneri Lyudmila Denisova, Facebook’tan yaptığı açıklamada mahkumların altı hapishane görevlisini rehin aldığını, polisin daha sonra isyan çıkaran beş kişiyi dışarı çıkarttığını ve durumun kontrol altına alındığını yazdı.