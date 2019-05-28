İngiltere Başbakanı May’den 'AP seçimleri' açıklaması: Muhafazakarlar için hayal kırıklığı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 23 Mayıs tarihinde başlayan AP seçim sonuçları açıklanmaya başladı.
Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Parlamentoda sandalyesini en fazla artırarak bu seçimin kazananları özellikle Yeşil (Greens/EFA), Liberal (ALDE&R) ve Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.
İngiltere'de Nigel Farage'ın lideri olduğu Brexit Partisi, yüzde 31.7 ile İtalya ve Polonya'dan sonra en yüksek oy alan muhalif parti oldu. AB'den çıkma noktasında referandum yüzünden seçimde yükseliş gösteren muhaliflerin bu durumu AB'de kalmak isteyenlerin kalma yanlısı partilere verdikleri oylar sayesinde dengeyi sağladı. AP seçimi sonrası İngiltere'de ikinci bir Brexit referandumu veya genel seçimlere gidilmesi bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimlerden sonra ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.
Başbakan May, seçim sonuçlarını 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi. May, "Muhafazakarlar için hayal kırıklığı olan bir geceydi. Çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki Brexit anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve umuyorum ki parlamentondaki bütün fikirler çıkan sonuca odaklanırlar" ifadelerini kullandı.
A very disappointing night for @Conservatives. Some excellent MEPs have lost their seats, some excellent candidates missed out. But Labour have also suffered big losses. It shows the importance of finding a Brexit deal, and I sincerely hope these results focus minds in Parliament— Theresa May (@theresa_may) May 27, 2019
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