Vucic, Sırbistan ordusunu ve özel kuvvetlerini teyakkuza geçirdi

ROSU, bu sabah Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgedeki 4 kentte düzenlediği operasyonda organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 13 Sırp vatandaşını gözaltına aldı.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara barışı koruma ve kanunlara saygı duyma çağrısında bulundu.
VUCİC AB'Yİ UYARDI
AB yönetiminden Kosova'yı uyarmasını isteyen Vucic, Kosova'nın polislerini kuzey bölgelerden çekmemesi halinde Sırbistan'ın karşılık vereceğini belirtti.
BM GÖREVLİSİ BİR RUS DA GÖZALTINDA
Bu arada Vucic, ROSU'nun Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi bir Rus vatandaşını da gözaltına aldığını kaydetti.
Gözaltındaki Rus'un Mihail Krasnoşenkov olduğunu söyleyen Vucic, ilgili Rus makamlarına konu hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.
KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ
Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.
Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.
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