Vucic, Sırbistan ordusunu ve özel kuvvetlerini teyakkuza geçirdi

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetler birliği ROSU'nun bazı Kosovalı Sırpları gözaltına alması üzerine orduyu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetleri teyakkuza geçirdi. Gözaltına alınanlar arasında bir Rus vatandaşı olduğu belirtildi.

ROSU, bu sabah Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgedeki 4 kentte düzenlediği operasyonda organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 13 Sırp vatandaşını gözaltına aldı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara barışı koruma ve kanunlara saygı duyma çağrısında bulundu.

VUCİC AB'Yİ UYARDI

© AFP 2019 / OLIVER BUNIC Vucic: Kosova, Sırbistan'la diyalog kurmak istemiyor

Yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Vucic, Sırbistan ordusunu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetleri teyakkuza geçirdi.

AB yönetiminden Kosova'yı uyarmasını isteyen Vucic, Kosova'nın polislerini kuzey bölgelerden çekmemesi halinde Sırbistan'ın karşılık vereceğini belirtti.

BM GÖREVLİSİ BİR RUS DA GÖZALTINDA

Bu arada Vucic, ROSU'nun Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi bir Rus vatandaşını da gözaltına aldığını kaydetti.

Gözaltındaki Rus'un Mihail Krasnoşenkov olduğunu söyleyen Vucic, ilgili Rus makamlarına konu hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.