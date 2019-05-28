Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanı olarak ilk kez Donbass’a gitti

Ukrayna askerleri ile sohbet eden Zelenskiy, askeri teçhizatlar, görevlendirilmeler, görev koşulları ve gıda kalitesi hakkında sorular sordu.
Üzerinde askeri bir yelek ve kask bulunan Zelenskiy, Stanitsya Luganskaya’dayken gözlem noktası ve yeraltı sığınağını inceledi. Bu sırada karşı tarafın en yakın mevzii ise 400 metre uzaktaydı.
Ziyaret sonrasında Zelenskiy koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek “Ukrayna’yı koruyan askerler normal koşullarda olmalı” dedi.
Zelenskiy’nin seçim öncesi vaatlerinden biri Donbass’taki krizi sonlandırmaktı.
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