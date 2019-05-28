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    İsveç'te 'şaka olsun diye grup seks fotoğrafı paylaşan' üç siyasetçi tepkilerin ardından istifa etti

    İsveç'te 'şaka olsun diye grup seks fotoğrafı paylaşan' üç siyasetçi tepkilerin ardından istifa etti

    © Fotoğraf : CC BY 2.0 / The Naughty American
    Avrupa
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    İsveç'te muhalefet parti Moderate'in Belediye Meclis üyesi Emilie Pilthammar'ın paylaştığı fotoğraf ülkede tartışmalara yol açtı. Partide çalışan iki erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye giriyormuş gibi poz veren Pilthammar 'şaka yaptığını' söylerken, eleştirilerin ardından üç siyasetçi de istifa etti.

    İsveç'in yerel gazetesi Expressen'de yer alan habere göre, geçen Cumartesi,  liberal muhafazakar Moderate partisi Sölvesborg Belediye Meclis Üyesi Emilie Pilthammar, partinin Çocuk ve Eğitim Kurulu Başkanı Niklas Joelsson ve İsveç Demokratları Partisi çalışanı Peter Thyren ile birlikte oldukları bir fotoğraf paylaştı. 

    Bir barda çekilen fotoğrafta üç siyasetçinin cinsel ilişkiye giriyormuş gibi poz verdiği belirtilen haber, gazetede 'Grup seks pozu veren siyasetçiler istifa etti' başlığıyla yer aldı. 

    ​Pilthammar, fotoğrafı Facebook'tan paylaştıktan sonra üç siyasetçiye de ağır eleştiriler yöneltildi. Bunun üzerine birkaç saat sonra fotoğrafı silen Pilthammar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada fotoğrafın 'şaka olsun diye çekildiğini ve paylaşıldığını' söyledi ve istifa ettiğini açıkladı. 

    Pilthammar'ın ardından Çocuk ve Eğitim Kurulu Başkanı olmasına vurgu yapılarak davranışı eleştirilen Joelsson ise basın açıklaması yayımladı. Joelsson, fotoğrafın hakaret ve cinsel istismar içerdiğini kabul ettiğini berliterek "Davranışım uygunsuz oldu ve özür dilemek istiyorum. Yaptıklarımın ailemi ve Sölvesborg 'u etkilendiğini farkındayım ve istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Aynı şekil de Thyren da yazılı açıklama yaparak davranışının yanlış olduğunu ve istifa ettiğini duyurdu. 

    © AFP 2019 / Timothy Schumaker
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    'UTANÇ TABLOSU'

    Moderate Partisi Sekreteri Gunnar Strömmer, olayı 'tamamen saçma' diye nitelendirdi. 

    Sölvesborg Valisi Lars Ericsson ise fotoğrafın utanç verici olduğunu söyledi. 

    Bir Twitter kullanıcısı, Joelsson'a tepki göstererek "Şişesi olan adam Sölvesborg'da çocuklara ve eğitim kuruluna başkanlık ediyor mu? Moderate Partisi'nde birkaç yetişkin varsa, Solvesborg'daki ebeveynler, öğrenciler, öğretmenler ve müdürlerin saygı gösterebileceği politikacılar alsın!" ifadelerini kullandı. 

    Başka bir kullanıcı ise "Sölvesborg'de yaşamıyorum ama 'şaka' denilse bile bu bir utanç tablosu. Bunu herkesten çok farkında olmaları gerekir" dedi. 

    Etiketler:
    Emilie Pilthammar, istifa, Facebook, Fotoğraf, Seks, siyaset, İsveç
    Topluluk kurallarıTartışma
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