Yemen'de Fransa yapımı silahların kullanıldığı ortaya çıkmıştı: Yeni bir sevkiyat daha yapılacağı öne sürüldü

Bölgeyi temsil eden komünist meclis üyesi Pierre Dharreville, “Bahri Tabuk adlı kargo gemisinin yakında Fransa’ya varacağını bu sabah öğrendim” dedi.
Dharreville, Suudi Arabistan’a silah satışı konusunda ‘moratoryum’ düzenlenmesi gerektiğini de söyledi.
İnsan hakları örgütleri Fransa yapımı silahların Yemen’de sivillere karşı kullanıldığını ve savaş suçu işlendiğini söylüyor. Fransız yetkililerse silahların sadece savunma amacıyla kullanıldığını öne sürüyor, sivil ölümlerine yol açması halinde satışın durdurulacağını savunuyor.
BAKAN: EVET BU KİRLİ BİR SAVAŞ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Evet bu kirli bir savaş ve evet durmalı, Suudia Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri buna son vermeli” dedi.
NE OLMUŞTU?
Ancak ortaya dökülen belgeler Bakan’ın bahsettiği kadar ‘dikkatli’ olunmadığını gösteriyor.
Disclose kanalından Geoffrey Livolsi ve Mathias Destal ile Radio France’ın araştırma biriminden Benoit Collombat, Fransa’nın Suudi Arabistan’a sattığı silahların Yemen’de kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.
Gazeteciler bir Suudi kargo gemisinin Fransa yapımı askeri ekipmanı yüklemesi için Le Havre limanına vardığını duyurmuştu. Haberin gündem yaratması üzerine Suudi gemisi planlanan yüklemeyi yapamadan Fransa’dan ayrılmıştı.
‘Ulusal güvenliğin gizliliğine zarar vermek’ ve ‘gizli belgeleri paylaşmak’la suçlanan gazeteciler ifadeye çağrılmıştı.
Olay kamuoyunda tepki çekmiş, 17 sivil toplum örgütü ortak bir açıklama yayımlayarak basın özgürlüğüne yönelik tehditleri kınamıştı.
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