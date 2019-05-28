Kosova'da gözaltına alınan Rus BM görevlisi serbest bırakıldı

BM Misyonu Sözcüsü Salam Dolatşani, Krasnoşekov'un serbest bırakıldığını belirtti.

BM Kosova Misyonu, bugün bir açıklama yaparak Rus diplomatın serbest bırakılması yönünde çağrı yapmıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Krasnoşekov'un Kosova tarafından gözaltına alınmasını 'çirkin bir eylem' ve provokasyon olarak nitelemişti.

Zaharova, Rusya'nın Kosova'daki BM Misyonu'ndan Krasnoşekov'un durumu hakkında kapsamlı bilgi sunmasını ve Rus diplomatın derhal serbest kalması için azami çabayı göstermesini talep ettiğini vurgulamıştı.

Krasnoşekov'un yaralanarak Mitrovitsa kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.