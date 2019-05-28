Zelenskiy, Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını iade etti

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’ye selefi Pyotr Poroşenko’nun elinden aldığı Ukrayna vatandaşlığını iade etti.

© AFP 2019 / YURIY DYACHYSHYN Saakaşvili: Poroşenko, Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istedi

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın açıklamasında, 26 Temmuz 2017 tarihli Saakaşvili’nin vatandaşlığının iptaline yönelik kararın kaldırıldığı duyuruldu.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı, Zelenskiy’nin selefi Pyotr Poroşenko tarafından iptal edilmişti. Suç örgütleri ile işbirliği yapmakla suçlanan Saakaşvili’nin, Rusya’dan Kiev yönetimini devirmeye yönelik protestoları finanse etmek için para aldığı ileri sürülmüştü.

Saakaşvili 2018 yılında Ukrayna’dan Polonya’ya gönderilmiş ve 2021’e kadar ülkeye girişi yasaklanmıştı. Saakaşvili daha sonra da eşinin memleketi Hollanda’ya yerleşmişti.

Saakaşvili daha önce Zelenskiy’den vatandaşlığını iade etmesini istemişti.