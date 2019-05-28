'Yumurta Çocuk' kendisi için toplanan parayı Christchurch mağdurlarına bağışladı

Yeni Zelanda’da cami saldırıları sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avutralya’nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen ve ismi 'Yumurta Çocuk' (Egg Boy) olarak anılan 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly, kendisi için toplanan 100 bin doları Christchurch saldırısından etkilenenlere bağışladı.
Will Connoly, Instagram hesabından, kendisi için toplanan 100 bin doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu.
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Finally!!! After a huge amount of red tape,$99,922.36 has today been transferred to the Christchurch Foundation and Victims Support. For those of you who don’t know, there were 2 Go Fund Me pages set up to help cover the cost of my legal fees and to ‘buy more eggs’. Gratefully, Gordon Legal acted probono for me so I don’t have any legal fees. I decided to donate all monies to help provide some relief to the victims of the massacre... it wasn’t mine to keep. I want to thank Corey and @sajjad12345 who set up the funds and every single person who donated to the money and made this possible. To the victims of the Tragedy, I whole heartedly hope that this can bring some relief to you. Keep spreading the love. ❤️🙌🏻
Connoly, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e protesto düzenleyerek kafasında yumurta kırmıştı.
Protesto sonrası senatör tarafından darp edilen ve gözaltına alınan Connoly için sosyal medya kullanıcıları, 'Go Fund Me' isimli internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başlamıştı.
Connoly ise bu toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağını açıklamıştı.
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