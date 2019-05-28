Sputnik Litvanya şef editörü Vilnius Havalimanı’nda gözaltına alındı

Kasem’in Sputnik’i telefonla arayarak bizzat yaptığı açıklamada, Litvanya’nın başkenti Vilnius’a görevli olarak geldiğini, ancak yetkililerin havalimanından çıkmasına izin vermediklerini belirtti.

’Ulusal güvenliğe tehdit’ ibaresiyle gözaltına alındığını ifade eden Kasem, Litvanya’ya 5 yıl boyunca girişinin yasaklandığını da sözlerine ekledi.

Kasem’in an itibarıyla Litvanya’yı terk etmiş olduğu öğrenildi.

Baltık ülkelerinde Rus medya kuruluşlarının çalışmaları defalarca engellendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce üç Baltık ülkesinin (Estonya, Letonya ve Litvanya) bu çizgisinin koordineli olarak devam ettirildiğine dair açık emareler olduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık ülkelerinde medya kuruluşlarına yapılan taciz vakalarının ‘Vilnius, Riga ve Tallinn’in demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı oldukları konusundaki demagojik açıklamaların uygulamada ne kadar değersiz olduğunu açıkça ortaya koyduğu’ vurgulanmıştı.