Almanya'nın en yaşlı siyasetçisi: Yüzme havuzunun tekrar açılması için 100 yaşında siyasete girdi

Almanya'da küçük bir kasabada yaşayan Lisel Heise, bir asırlık ömründe ilk kez belediye meclisine seçildi. Yüzme tutkunu olan Heise, kasabadaki yüzme havuzunun tekrar açılması için siyasete atılmaya karar verdiğini söyledi.

100 yaşındaki eski öğretmen Lisel Heise, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında belediye meclisine seçildi.

DW'nin haberine göre, Heise'nin üyesi olduğu "Hepimiz Kirchheimbolanden İçin" isimli siyasi hareket Pazar günkü yerel seçimde en çok oyu aldı. 100 yaşındaki eski öğretmen ise grubun belediye meclisindeki sözcülüğünü üstlendi.

100 years-old and running for office: German centenarian Lisel Heise has started a new… https://t.co/3eu9UmJkDn — Timeline (@ejuitenbroek) May 21, 2019

​BREXIT'İ ELEŞTİRİYOR, MACRON'A HAYRAN

Kirchheimbolanden'daki yerel seçim öncesinde konuşan Heise, siyasi değişimin yaş ile bir ilgisi olmadığını vurgularken, mevcut siyasi ortama eleştirisini "Siyaset hümanizmden kapitalizme doğru gelişim gösterdi" sözleriyle ifade etti.

Aynı zamanda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkma sürecine (Brexit) karşı bir tutum takınan Heise, AB bütünleşmesinin derinleşmesi için çaba gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da hayranlığını gizlemedi.

Yüzme tutkunu olan 100 yaşındaki eski öğretmeni siyasete atılmaya iten ise kasabanın 2011 yılında kapatılan yüzme havuzunun tekrar açmasını istemesi. Heise yüzmenin kendisi için "hayat iksiri" olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca çocukların oyun oynayabileceği, müzikal ve eğlence etkinliklerinde yer alabileceği bir gençlik kulübü oluşturmayı hedefleyen Almanya'nın en yaşlı siyasetçisi, ikincil plana itilen çocuklar için çalışmak istediğini kaydetti.