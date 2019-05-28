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    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

    Le Drian: Yemenlilerin Fransız silahıyla katledildiğini yazan gazetecilerin ifadeye çağrılması, 'devletin işleyişi'

    © REUTERS / Danish Siddiqui
    Avrupa
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    Neoliberal Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklerin ardından, Yemen'deki kan gölünde Fransız silahlarının kullanıldığını ortaya seren gazetecileri de demir yumrukla susturmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Le Drian, gazetecilerin 'ulusal güvenlik sırlarını açıklamaktan' istihbarat servisine ifadeye çağrılmasını 'devletin işleyişi' diye savundu.

    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    Yemen'de kullanılan Fransız silahlarına dair tartışma büyüyor: Skandalı ifşa eden gazetecilere soruşturma tepki çekti
    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bir yandan Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Mart 2015'ten beri devam eden Yemen saldırılarını 'kirli savaş' diye niteleyerek durdurmaları çağrısı yaptı.

    Diğer yandan aynı Le Drian, Fransa'nın Suudi Arabistan ile BAE'ye sattığı silahların Yemen’de kullanıldığına dair haber yapan gazetecilerin 'ulusal güvenlik sırlarını açığa çıkardıkları' gerekçesiyle istihbarat servisine ifadeye çağrılmasını savundu.

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
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    'GİZLİ BELGE KALMAZSA HALİMİZ NİCE OLUR'

    France Inter radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı, ulusal güvenlikle ilgili bilgileri açığa çıkaracak belgelere erişim hakkına sahip olmayanlar hakkında adli sürecin başlatılması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

    "Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunmayla ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz."

    © AFP 2019 / Daniel MIHAILESCU
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    1881 TARİHLİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YASASI YERLE YEKSAN

    Fransa genelinde çok sayıda gazeteci ve basın sendikası, Suud ile BAE'nin insanlık suçu ve savaş suçu ithamlarıyla karşılanan Yemen saldırılarında Fransız silahlarının kullanıldığını haberleştiren gazetecilerin Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrılmasına tepki göstermişti. Gazetecilerin kamuyu bilgilendirme amaçlı haberlerindeki kaynaklarının gizliliği ilkesinin Fransa'daki 29 Temmuz 1881 tarihli basın özgürlüğü yasasıyla koruma altına alındığını belirtmişti. 

    EN AZ 4 GAZETECİ

    Son olarak Disclose, Fransız silahları haberiyle 'ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı' gerekçesiyle bir gazetecinin daha DGSİ'ye ifadeye çağrıldığını duyurdu. Sözkonusu gazeteciye ifade sırasında avukatının bulunamayacağının söylendiğini aktardı. Geçen ay üç gazeteci aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.

    Fransa parlamentosu
    © AFP 2019 / Christophe ARCHAMBAULT
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    MACRON'UN KORUMASI SKANDALINI ORTAYA ÇIKARAN GAZETECİYE DE 'DAVETİYE'

    Üstüne üstlük Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki yıllık iktidarındaki en büyük skandalı yaşamasına neden olan Le Monde gazetesinin muhabiri Ariane Chemin, DGSİ'ye ifadeye çağrılanlar arasına katıldı. Chemin bir yıl önce Le Monde'da polis kılığına girmiş ama polis olmayan bir kişinin 1 Mayıs göstericilerini döverken videosunu yayımlamıştı. Ve o kişinin Macron'un en yakın koruması  Alexandre Benalla olduğunu ortaya çıkarmıştı. DGSİ,  Chemin'den videonun kaynağını, yani haber kaynağını açıklamasını talep ediyor ki, gazetecinin haber kaynağını koruması hakkı yasalarda yer alıyor. 

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    Etiketler:
    Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fransa
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