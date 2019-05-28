Le Drian: Yemenlilerin Fransız silahıyla katledildiğini yazan gazetecilerin ifadeye çağrılması, 'devletin işleyişi'

Neoliberal Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklerin ardından, Yemen'deki kan gölünde Fransız silahlarının kullanıldığını ortaya seren gazetecileri de demir yumrukla susturmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Le Drian, gazetecilerin 'ulusal güvenlik sırlarını açıklamaktan' istihbarat servisine ifadeye çağrılmasını 'devletin işleyişi' diye savundu.

© REUTERS / BENOIT TESSIER Yemen'de kullanılan Fransız silahlarına dair tartışma büyüyor: Skandalı ifşa eden gazetecilere soruşturma tepki çekti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bir yandan Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Mart 2015'ten beri devam eden Yemen saldırılarını 'kirli savaş' diye niteleyerek durdurmaları çağrısı yaptı.

Diğer yandan aynı Le Drian, Fransa'nın Suudi Arabistan ile BAE'ye sattığı silahların Yemen’de kullanıldığına dair haber yapan gazetecilerin 'ulusal güvenlik sırlarını açığa çıkardıkları' gerekçesiyle istihbarat servisine ifadeye çağrılmasını savundu.

© REUTERS / MASSIMO PINCA Yemen'de Fransa yapımı silahların kullanıldığı ortaya çıkmıştı: Yeni bir sevkiyat daha yapılacağı öne sürüldü

France Inter radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı, ulusal güvenlikle ilgili bilgileri açığa çıkaracak belgelere erişim hakkına sahip olmayanlar hakkında adli sürecin başlatılması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunmayla ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz."

Jean-Yves Le Drian justifie la convocation de plusieurs journalistes à la DGSI par "le secret défense"https://t.co/VaTjfVfHTI pic.twitter.com/qNZGsr50r1 — franceinfo (@franceinfo) May 28, 2019

© AFP 2019 / Daniel MIHAILESCU Macron: Suudi Arabistan ve BAE'ye satılan silahların sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı

Fransa genelinde çok sayıda gazeteci ve basın sendikası, Suud ile BAE'nin insanlık suçu ve savaş suçu ithamlarıyla karşılanan Yemen saldırılarında Fransız silahlarının kullanıldığını haberleştiren gazetecilerin Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrılmasına tepki göstermişti. Gazetecilerin kamuyu bilgilendirme amaçlı haberlerindeki kaynaklarının gizliliği ilkesinin Fransa'daki 29 Temmuz 1881 tarihli basın özgürlüğü yasasıyla koruma altına alındığını belirtmişti.

EN AZ 4 GAZETECİ

Son olarak Disclose, Fransız silahları haberiyle 'ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı' gerekçesiyle bir gazetecinin daha DGSİ'ye ifadeye çağrıldığını duyurdu. Sözkonusu gazeteciye ifade sırasında avukatının bulunamayacağının söylendiğini aktardı. Geçen ay üç gazeteci aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.

MACRON'UN KORUMASI SKANDALINI ORTAYA ÇIKARAN GAZETECİYE DE 'DAVETİYE'

Üstüne üstlük Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki yıllık iktidarındaki en büyük skandalı yaşamasına neden olan Le Monde gazetesinin muhabiri Ariane Chemin, DGSİ'ye ifadeye çağrılanlar arasına katıldı. Chemin bir yıl önce Le Monde'da polis kılığına girmiş ama polis olmayan bir kişinin 1 Mayıs göstericilerini döverken videosunu yayımlamıştı. Ve o kişinin Macron'un en yakın koruması Alexandre Benalla olduğunu ortaya çıkarmıştı. DGSİ, Chemin'den videonun kaynağını, yani haber kaynağını açıklamasını talep ediyor ki, gazetecinin haber kaynağını koruması hakkı yasalarda yer alıyor.