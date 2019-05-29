Bulgaristan'da Türk Akım boru hattını inşa edecek müteahhit değişti

© AFP 2019 / ERIC PIERMONT Gazprom: Türk Akımı, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

Bulgaristan gaz iletim operatörü Bulgartransgaz’ın icra direktörü Vladimir Malinov, dün düzenlenen basın toplantısında, Türk Akım boru hattı yapımı için daha önce seçilen Arkad şirketinin, gereken evrakları iki kez zamanında teslim etmediği için çalışmalardan uzaklaştırıldığını açıkladı.

"Konsortsium gazovo razvitiye - Blgariya" şirketinin, başlarda teklif ettiği fiyatı yüzde 31.5 oranında indirmeye hazır olduğunu dile getiren Malinov, yeni anlaşmanın 1.5 ay içerisinde imzalanması gerektiğini söyledi.

İtalyan-Suudi ortaklığı olan Arkad, boru hattı yapımı için 1.1 milyar euro, Konsortsium gazovo razvitiye - Blgariya ise 1.6 milyar euro istemişti. Yapım süresi 615 gün olarak belirlenmişti.