İtalyan kasabası her şeyi satılığa çıkarmıştı, olay 'PR çalışması' çıktı

İtalya'da birkaç kasabada başlatılan ‘1 euroya ev’ projelerindeki çıtayı bir adım yukarı taşıyarak bütün kasabayı satılığa çıkaran Esino Lario’nun ‘halkla ilişkiler dümeni' çevirdiği ortaya çıktı. Açık artırmanın yapılacağı gün satışın yalan olduğu ve her şeyin farkındalık yaratmak için yapıldığı ortaya çıktı.

© Fotoğraf : Twitter Sicilya'daki 11 bin ev internetten 1 euroya satılıyor

İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesindeki Lecco eyaletinin bir belediyesi olan Esino Lario, internet üzerinden tüm kasabanın satışa çıkarıldığını duyurdu.

Sokak tabelaları 1250 eurodan, banklar ‘üç fiyatına iki tane’ kampanyasıyla 280 eurodan satışa sunulurken; belediye binasına 200 bin Euro fiyat biçildi. İbadet alanında yüzde 15 gibi bir indirim yapan yetkililer burası için de 600 bin euro istedi.

İlan İtalya’nın hemen hemen bütün İtalyan gazetelerinde yer aldı. Belediye Başkanı Pietro Pensa’nın “Ne yazık ki, artık bizi aşan sorunlarla mücadele edecek kaynağımız kalmadı. Esino Lario’nun sembolik yerlerini satışa çıkarmaya karar verdik” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Il comune di Esino Lario non riesce più a far fronte alle spese. Ecco la soluzione: https://t.co/c6G48wcLmy — Wired Italia (@wireditalia) 5 Nisan 2019

​BASIN TOPLANTISIYLA DUYURDULAR

Çok sayıda potansiyel alıcı çıkarken, online açık artırmanın yapılacağı gün internet sitesine girenler ‘haberlerin sahte olduğunu’ yazan bir sayfaya yönlendirildi.

Aynı gün Milano’da yapılan bir basın toplantısı tüm gerçeği gözler önüne serdi. Satış fikrinin yerel bir teknoloji firması tarafından ‘PR kampanyası’ olarak ortaya atıldığı ve tüm amacın kasabalardaki nüfusun azalmasına dikkat çekmek olduğu açıklandı.

Hatta Esino Lario’nun tam olarak sorunlarla boğuşmadığı, 745 olan nüfusunun da yüzyılın başından bu yana oldukça az değişiklik gösterdiği ortaya çıktı. Hatta kasabanın gönüllü projeler ve etkinliklerle hem ilgi çektiği hem de kaynak yarattığı belirtildi.

'MEDYA, RENKLİ HABERLERLE İLGİLENİYOR'

İtalya Ulusal Belediyeler Derneği’nden (ANCI) Massimo Castelli de ‘garip aldatmaca’ dediği durumu desteklediğini söyledi.

Castelli, “Küçük kasabaların yaşadığı sorunların gündeme gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Ancak medya bunlardan bahsetmiyor, 1 euroya ev satmak gibi renkli inisiyatiflerle ilgileniyorlar” dedi.

Ancak olayın tam anlamıyla bir ‘yanlış alarm’ durumu olmadığını da vurgulayan Castelli, “Bu bölgeler gerçekten de nüfus kaybediyor, çünkü iş yok, okullar kapanıyor, hizmetler kesiliyor” diyerek duruma dikkat çekti.

Castelli, daha önce de konuyla ilgili İtalyan parlamentosuna hitap etmişti. Castelli konuşması sırasında siyah bir kol bandı takmış, bunun ‘ölen küçük kasabaların ardından tuttuğu yası’ simgelediğini söylemişti.

1990’lı yıllardan günümüze İtalya’nın nüfusu 4 milyon artarken, nüfusu 5 binin altında olan kasabalar toplamda 675 bin kişi kaybetti. Bu durumun gelecek 10 yılda daha da artması bekleniyor.

TAŞINMA TEŞVİĞİNDEN 1 EURODAN EV SATIŞINA

© AFP 2019 / Tiziana Fabi İtalya'da turizmi canlandırma atağı: Yazlık evler 1 euro

İtalya'da kasabalarını canlandırmak ve nüfusu arttırmak isteyen yerel yönetimler, insanları oralarda yaşamaya teşvik etmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Napoli yakınlarındaki Zungoli, Sardinya adasındaki Ollolai ve Sicilya adasındaki Sambuca ile Mussomeli kasabalarında bulunan terk edilmiş bazı evler 1 eurodan satışa çıkarılmıştı. Projeyle nüfus kaybı yaşayan kasabaları yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amaçlanıyordu.

Evler için depozito ve tamir taahhüdü isteniyordu.

Locana kasabası yönetimi de, oraya taşınıp yaşayacak olan kişilere üç yıl içinde 9’ar bin euro ödeme yapmayı önermişti.