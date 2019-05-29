'Çılgın projelere' geçit yok: Notre Dame aslına uygun restore edilecek

Fransa Senatosu, yangında büyük zarar gören Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin ‘orijinal haline sadık kalınarak’ restore edileceğini açıkladı. 850 yıllık tarihi katedral için 'cam çatı ve çiftlik' fikrinin ortaya atılması tepki çekmişti.

© AP Photo / Thierry Mallet Notre Dame Katedrali için ‘cam çatı ve çiftlik’ içeren restorasyon projesi önerildi

Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna yönelik hazırlanan yasa tasarısı önemli bir eklemeyle Senato’da kabul edildi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’ten geçmişti ancak üst kanat olan Senato, katedralin orijinal Gotik mimarisine sadık kalınarak restore edilmesine dair bir madde ekledi.

TARTIŞMALARI BİTİRDİ, HALKIN İSTEDİĞİ OLDU

Böylece Senato, tarihi yapının daha modern bir mimariyle restore edileceğine dair spekülasyonlara son vermiş oldu.

Senato bu kararla Fransa kamuoyunu da rahatlattı. Geçen ay yapılan bir araştırma Fransızları yüzde 54’ünün katedralin modern bir anlayışla yenilenmesine karşı olduğunu ortaya koymuştu.

Daha önce Fransız mimarların Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için sundukları projede ışığı yutacak bir cam çatı önerisinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca binanın çatısında bir kent çiftliği kurma fikri de ortaya atılmıştı.

​RESTORASYON 15 YIL SÜREBİLİR

© AP Photo / Thibault Camus Notre Dame'ı video oyun kurtaracak

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde Kuzey Çan Kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe katedralin yeniden inşa çalışmalarının 10-15 yıl süreceğini ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu sürecin beş yılda bitmesini istiyor.

Macron ‘yaratıcı bir tasarım’ için açık kapı bırakmış, Eğitim Bakanı Edouard Philippe ise nasıl bir restorasyon yapılacağına dair uluslararası bir yarışma önermişti.