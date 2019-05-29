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21:40 29 Mayıs 2019
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    Birleşmiş Milletler bayrağı

    BM'den MİT operasyonu ile Malezya'dan Türkiye'ye götürülen 2 kişi için serbest bırakın çağrısı

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Birleşmiş Milletler (BM), 2017 yılında Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı.

    Kosova Bayrağı
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Kosova'da gözaltına alınan Rus BM görevlisi serbest bırakıldı
    Reuters'ın haberine göre, iki Türk'ün özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı. Ayrıca BM Komisyonu, keyfi tutukluluk için şahıslara tazminat ödenmesine hükmetti.

    Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza atan ülkelerden biri olduğunun hatırlatıldığı davayla ilgili, "Devlet, şahısların serbest bırakılması ve uğradıkları hak ihlalleri nedeniyle onlara yeterli tazminat ödenmesi yükümlülüğü altındadır" denilerek devletin harekete geçmesi ve etkili çözüm sunma mecburiyeti olduğu hatırlatıldı.

    BM İnsan Hakları Komisyonu, Özçelik ve Karaman'ın sınır dışı edilmeden 13 yıl Malezya'da yaşadığını, Turgay Karaman'ın Gülen grubuna yakın Time International School'da yöneticilik yaptığını bildirdi.

    BM'nin açıklamasına Türkiye'den henüz yanıt gelmedi.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Leonhard Foeger
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    Olağanüstü hal uygulaması ve iddia edilen suçların "ciddi ve karmaşık" doğası nedeniyle Türkiye'nin muafiyet istediği ancak komitenin, Türkiye'nin "şahısların nasıl bir tehdit oluşturduklarını açıklayamadığını" belirterek muafiyet talebini reddettiği de kaydedildi.

    Türk eğitimciler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının Malezya polisi ile beraber yaptıkları çalışma sonrası Türkiye'ye götürülmüştü.

    Reuters'ın haberinde Türkiye'de 2016 darbe girişiminden bu yana en az 77 bin kişiyi cezaevine attığı yer alırken, yaygın tutuklamaların halen rutin şekilde devam ettiği belirtildi. Ayrıca analistlerin söz konusu uygulamaların Türkiye'de otokrasinin arttığını gösterdiği fikrine yer verildi.

    Türk makamları, bazı ülkelerden Gülen grubu bağlantılı kişilerin iadesini istedi. Aralarında Malezya, Kosova ve Pakistan'ın da olduğu kimi ülkeler Türk hükümetinin bu talebini yerine getirirken, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçoğu kabul etmedi.

    Geçen yıl Kosova'da Gülen grubu bağlantılı okulda görevli Türk vatandaşı 6 öğretmen gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmişti. Hükümet krizine neden olan olayın ardından Kosova Başbakanı, içişleri bakanını görevden almıştı. Pakistan da Gülen grubuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir Türk aileyi Türkiye'ye iade etmişti.

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