Saakaşvili, Poroşenko'yu Donbass'taki askeriye tuvaletleri nedeniyle eleştirdi

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Zelenskiy, Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını iade etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili, Zelenskiy'in Donbass bölgesindeki cephe hattına yaptığı ziyareti övdü.

Zelenskiy'in Donbass'ta askerlerin yaşadığı ortamı ve özellikle de tuvaletleri kontrol etmesini takdir eden Saakaşvili, "Ocak 2016'da Poroşenko'ya acilen normal tuvaletler inşa edilmesi gerektiğini, ihtiyaç gidermek için uzak noktalara giden askerlerin hedef haline geldiğini söyledim. Ancak beni dinlemedi ve hiçbir şey yapmadı" dedi.

Odessa Valisi olarak görev yaparken cephe hattına 30 tuvalet gönderdiğini de anımsatan Saakaşvili, ancak bunların Poroşenko'nun emriyle söküldüğünü kaydetti.

'SİYASETE GİRME KONUSUNDA ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIM'

Bu arada Saakaşvili, vatandaşlığının iade edilmesi sonrası Ukrayna siyasetine girme konusunda temkinli olacağını söyledi.

Gürcü asıllı siyasetçi, "Ukrayna'yı özledim ve öncelikle arkadaşlarımla buluşmak istiyorum. Siyasete dönme konusunda temkinli olacağım. Bir şeyler olacak ancak hemen bir siyasi sürecin parçası olmayacağım. Çok dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

Saakaşvili, başbakan olmayı isteyip istemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Poroşenko, bu pozisyonu bana üç kez önerdi ama ben reddettim. Farklı durumlar gelişebilir ancak şu anda kendimi bu pozisyonda görmüyorum."

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı, Zelenskiy’nin selefi Pyotr Poroşenko tarafından iptal edilmişti. Suç örgütleri ile işbirliği yapmakla suçlanan Saakaşvili’nin, Rusya’dan Kiev yönetimini devirmeye yönelik protestoları finanse etmek için para aldığı ileri sürülmüştü.

Saakaşvili 2018 yılında Ukrayna’dan Polonya’ya gönderilmiş ve 2021’e kadar ülkeye girişi yasaklanmıştı. Saakaşvili daha sonra da eşinin memleketi Hollanda’ya yerleşmişti.

Saakaşvili daha önce Zelenskiy’den vatandaşlığını iade etmesini istemişti.