Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan idama mahkum edilen IŞİD'liler hakkında açıklama: Adil yargılandılar

Daha önce Irak’ta yargılanıp idama mahkum edilen 6 Fransız vatandaşından sonra yedinci IŞİD üyesi Fransız vatandaşının da idama mahkum edilmesi hakkında açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yargılamanın adil olduğunu söyledi.

© AP Photo / Maya Alleruzzo Irak'ta mahkeme, IŞİD'e üye olduğu için bir Fransa vatandaşını daha idam cezasına çarptırdı

Irak’ta yargılanıp idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşından sonra çarşamba günü yedinci bir IŞİD üyesi Fransız vatandaşı için idam kararı verildi.

Yaşanan olay sonrası Irak’ta IŞİD'e katılmaya giden Fransız vatandaşlarının aile avukatları Dışişleri Bakanı'na çağrıda bulundu.

Avukatlar, militanların Irak’ta adil yargılanmadığını iddia ederek bu kişilerin Fransa’da da yargılanması gerektiği yönünde çağrıda bulunurken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada "adil yargılandılar" değerlendirmesini yaptı.

Savunma haklarına kusursuz bir şekilde saygı gösterildiğini ve sanıkların Fransa Konsolosluğu yardımından yararlandığını vurgulayan Bakan Le Drian, “Duruşmalar halka açık, iddianame savcı tarafından yürütülüyor. Avukat var ve herhangi bir tercüme sorunu olduğu takdirde Büyükelçilik kendi tercümanları ile tercüme sağlıyor" dedi.

Irak’ta ölüme mahkum edilen 7 Fransız vatandaşı IŞİD üyesi hakkında "İstihbaratımızca tanınan ve ülkemize karşı terör eylemlerine katılan teröristler" diyen Le Drian, konsolosluğun tüm hukuki süreçte söz konusu vatandaşlara destek olduğunu dile getirdi.