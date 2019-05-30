Macaristan'da yolcu gemisi battı: 7 ölü, 21 kayıp

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Tuna Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı.

#UPDATE Seven South Koreans have died and 19 others are missing after a river cruise boat capsized and sank on the Danube in Budapesthttps://t.co/pLmqQQ8VLo pic.twitter.com/BG2zgYhjsQ — AFP news agency (@AFP) May 30, 2019

​Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

‘ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR’

Dün gece meydana gelen kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Gemideki diğer 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

At least 7 people have died and 21 are missing after a tourist boat crashed and sank in the Danube River in Budapest



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​Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dahil olduğu bildirildi.

Macaristan Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.