Macaristan'da yolcu gemisi battı: 7 ölü, 21 kayıp

Tuna Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı.
#UPDATE Seven South Koreans have died and 19 others are missing after a river cruise boat capsized and sank on the Danube in Budapesthttps://t.co/pLmqQQ8VLo pic.twitter.com/BG2zgYhjsQ— AFP news agency (@AFP) May 30, 2019
Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.
‘ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR’
Dün gece meydana gelen kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 7 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Gemideki diğer 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
At least 7 people have died and 21 are missing after a tourist boat crashed and sank in the Danube River in Budapest— TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 30, 2019
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Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dahil olduğu bildirildi.
Macaristan Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
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