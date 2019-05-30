Yunanistan'da darp edilerek Türkiye'ye gönderilen göçmenler: Issız bir yere götürüp elektrikli copla dövdüler

İstanbul'dan Yunanistan'a geçen göçmenler, Yunan güvenlik kuvvetlerinin kendilerini 2 gün aç bıraktığını; şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanarak, darbedip, Meriç Nehri kenarına bıraktığını iddia etti. Göçmenlerden biri, "Bizi ıssız yere götürüp elektrikli copla dövdüler" dedi.

Yunanistan'da üzerilerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darp edilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.

İstanbul'dan anlaştıkları organizatöre para vererek Yunanistan'a geçen 18 yaşındaki Mısırlı Hasan Mahmut, 26 yaşındaki ve Ahmet Samir ve 35 yaşındaki Iraklı İbrahim Hıdır, Selanik'e gitmek için Dimetoka'da otogara gittiklerini ve orada yakalandıklarını söyledi.

Göçmenler, Yunan polisinin kendilerini 2 gün aç bıraktığını; şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanarak, darbedip, Meriç Nehri kenarına bıraktığını iddia etti.

'KONUŞMA FIRSATI VERMEDEN VURMAYA BAŞLADILAR'

Türkiye tarafında askerlerce yakalanan kaçak göçmenler, hastaneye götürüldü ve tedavileri yapıldı. Türkiye'de askerlerin kendilerine çok iyi davrandığı anlatan Iraklı İbrahim Hıdır, "Bizi yakaladıklarında konuşma fırsatı vermeden vurmaya başladılar. Daha sonra bize elektrik vererek, işkence yaptılar. Ayaklarımıza plastik mermi sıktılar. Ellerimize ters kelepçe yaparak, bizi dövdüler" diye konuştu.

Mısırlı Hasan Mahmut ise Yunan polisinin kendilerini ıssız yere götürüp, işkence yaptığını dile getirerek, "Issız bir yere götürdüler. Kamp yeri değildi. Kıyafetlerimizi üzerimizden aldılar. Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp, elektrikli copla bizi dövdüler" dedi.

'Geri itme/push back' olarak da adlandırılan uygulamanın, son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Türkiye'den Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçen göçmenlerin zorla geri gönderilmesi ve maskeli kişiler tarafından darp edilmesi iddialarıyla ilgili euronews söz konusu sığınmacı ve avukatlarla görüşmüştü.