Fransa'nın #Bende hareketini başlatan gazeteci 'karalama' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Twitter'da #MeToo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizleri ifşa ettiği akımın Fransa'daki öncüsü gazeteci Sandra Muller, 'karalama' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Muller'e dava açan kişi ise kendisini sözlü taciz ettiğini ifşa ettiği TV yöneticisi Eric Brion.

Muller, ABD'de yapımcı Harvey Weinstein'ın birçok kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla Twitter'da alevlenen ifşa yöntemi #MeToo'yu 2017'de yılında Fransa'da başlatmıştı.

Gazeteci, #MeeToo'nun Fransızca versiyonu #balancetonporc(domuzunu ifşa et) etiketini kullanarak Équidia TV'nin eski yöneticisi Eric Brion'un kendisine "Tam benim tipimsin. Büyük göğüslerin var. Seninle yatmak istiyorum" dediğini yazmıştı.

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017

​Ülkedeki diğer kadınlar da Muller'den feyz alarak #balancetonporc etiketiyle maruz kaldıkları flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmişti.

ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ, SONRA DAVA AÇTI

© AFP 2019 / Frederick M. Brown, Loic VENANCE #MeToo'nun öncülerinden Argento'nun 18 yaşından küçükken ilişkiye girdiği iddia edilen Bennett: Korktum, utandım

Muller'in paylaşımının sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ve ülkede yeni bir akım başlatmasının ardından, Brion'un, Le Monde gazetesindeki köşe yazısında, bir kokteyl partisinde "Sandra Muller'e uygunsuz açıklamalar" yaptığını itiraf etmiş ve özür dilemişti.

Brion yazısında "Muller ile uygunsuz olmayan şekilde konuştum, ama sadece bir kere. Onu beğeniyordum ve bunu direkt olarak söyledim. Kötü davranışımın bahanesi olmadığını biliyorum ve özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Brion daha sonra, söz konusu paylaşımın 'karalama' olduğunu ve kariyerini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle Muller'e dava açtı.

​AVUKAT: FLÖRT ETMEYİ DENEDİ

Muller ve Brion bugün ilk duruşma için hakim karşısına çıktı.

Brion'un avukatı duruşmada "Kimseyi taciz etme niyeti yoktu. Bana, Muller'i beğendiğini ve bir akşamüstü onunla flört etmeyi denediğini söyledi. Bu, flört etme hakkıdır" dedi.

Kendisine yönelik olumsuz tutum nedeniyle işini ve partnerini kaybettiğini belirten Brion, Muller'den 50.000 euro tazminat, 15.000 euro yasal ücret talep etti ve Muller'in tweet'ini silmesini istedi.

Mahkemeni kararını 25 Eylül'de vereceği belirtildi.