Kayıt
15:58 30 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Fransa'nın #Bende hareketini başlatan gazeteci 'karalama' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

    © AFP 2019 /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Twitter'da #MeToo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizleri ifşa ettiği akımın Fransa'daki öncüsü gazeteci Sandra Muller, 'karalama' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Muller'e dava açan kişi ise kendisini sözlü taciz ettiğini ifşa ettiği TV yöneticisi Eric Brion.

    Muller, ABD'de yapımcı Harvey Weinstein'ın birçok kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla Twitter'da alevlenen ifşa yöntemi #MeToo'yu 2017'de yılında Fransa'da başlatmıştı. 

    Gazeteci, #MeeToo'nun Fransızca versiyonu #balancetonporc(domuzunu ifşa et) etiketini kullanarak Équidia TV'nin eski yöneticisi Eric Brion'un kendisine "Tam benim tipimsin. Büyük göğüslerin var. Seninle yatmak istiyorum" dediğini yazmıştı. 

    ​Ülkedeki diğer kadınlar da Muller'den feyz alarak #balancetonporc etiketiyle maruz kaldıkları flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmişti. 

    ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ, SONRA DAVA AÇTI

    Jimmy Bennett- Asia Argento
    © AFP 2019 / Frederick M. Brown, Loic VENANCE
    #MeToo'nun öncülerinden Argento'nun 18 yaşından küçükken ilişkiye girdiği iddia edilen Bennett: Korktum, utandım
    Muller'in paylaşımının sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ve ülkede yeni bir akım başlatmasının ardından, Brion'un, Le Monde gazetesindeki köşe yazısında, bir kokteyl partisinde "Sandra Muller'e uygunsuz açıklamalar" yaptığını itiraf etmiş ve özür dilemişti.

    Brion yazısında "Muller ile uygunsuz olmayan şekilde konuştum, ama sadece bir kere. Onu beğeniyordum ve bunu direkt olarak söyledim. Kötü davranışımın bahanesi olmadığını biliyorum ve özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

    Ancak Brion daha sonra, söz konusu paylaşımın 'karalama' olduğunu ve kariyerini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle Muller'e dava açtı. 

    AVUKAT: FLÖRT ETMEYİ DENEDİ

    rose mcgowan
    © Fotoğraf : Instagram
    Hollywood'da #MeToo akımını başlatan Rose McGowan, GQ Yılın İlham Veren Kişisi Ödülü'nü alan ilk kadın olacak
    Muller ve Brion bugün ilk duruşma için hakim karşısına çıktı.

    Brion'un avukatı duruşmada "Kimseyi taciz etme niyeti yoktu.  Bana, Muller'i beğendiğini ve bir akşamüstü onunla flört etmeyi denediğini söyledi. Bu, flört etme hakkıdır" dedi. 

    Kendisine yönelik olumsuz tutum nedeniyle işini ve partnerini kaybettiğini belirten Brion, Muller'den 50.000 euro tazminat, 15.000 euro yasal ücret talep etti ve Muller'in tweet'ini silmesini istedi. 

    Mahkemeni kararını 25 Eylül'de vereceği belirtildi.

     

    Etiketler:
    Cinsel taciz, taciz, Sandra Muller, BenDe), MeToo, twitter, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü sürüyor
    Karikatür
    ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet