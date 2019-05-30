Avusturya'ya ilk kadın başbakan: Seçim hükümetine Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein liderlik edecek

Viyana'da aşırı sağcı ortağın yolsuzluk videosunun ortaya çıkması sonucu koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından, Cumhurbaşkanı, ülkeyi erken seçime götürecek geçiş hükümetini kurmakla en üst yargıcı görevlendirdi.
Avusturya'nın hukukçu ve solcu Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sarayda Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein'i ağırlayarak kendisini hükümeti kurmakla görevlendirdiğini duyurdu.
Van der Bellen "Bir kaç gün içinde Anayasa Mahkemesi Başkanını Avusturya Cumhuriyeti Başbakanı ilan edeceğim" dedi.
Muhafazakar-aşırı sağ koalisyon hükümetinin ikinci ortağın yolsuzluk videosunun ortaya çıkması sonucu çökmesi sonrası ciddi bir siyasi krize sürüklenen Avusturya, bu vesileyle ilk kez kadın başbakan tarafından yönetilecek.
AB üyesi Alpler ülkesinin eylülde erken seçime gitmesi planlanıyor.
Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu emeklilik yaşı olan 70 yaşına bu yıl basacak olan Brigitte Bierlein, erken seçime dek parlamentonun desteğini alacak bir hükümet kurmakla görevlendirilecek.
Avusturya'da Ekim 2017 seçimlerinden 2 ay sonra kurulan muhafazakar eğilimli Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) koalisyon hükümeti, birbiri ardına infilaklarla iflas etti.
FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin yolsuzluk pazarlığı videosunun ortaya çıkmasının yarattığı skandal, 10 gün önce FPÖ'lü bakanların toplu istifasına kadar vardı. Ardından ülkeyi erken seçim taşıma hazırlıkları yapan ÖVP lideri, Başbakan Sebastian Kurz parlamentodaki güven oylamasını kaybetti.
Avusturya'yı bu noktaya Strache'nin 2017 seçimlerinden önce İbiza Adası'ndaki bir otel odasında bir kadınla yaptığı pazarlığın video şeklinde medyaya sızdırılması getirdi. Videoda Strache, yardımcısı Johann Gudenus ile kendisini Rus bir oligarkın yeğeni olarak tanıtan, ama Letonya vatandaşı olduğu daha sonra öğrenilen kadın arasında FPÖ'ye yardım yapılması karşılığı bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesinin pazarlığı yapılıyordu. Genç ve güzel kadın Avusturya'nın en büyük gazetesi Kronen Zeitung'a kara para yatırıp hisselerinin yarısını almayı ve gazeteye FPÖ yanlısı yayın yaptırarak Strache'nin partisinin seçim zaferi kazanmasını sağlamayı vaat ediyordu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)