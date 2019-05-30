Avusturya'ya ilk kadın başbakan: Seçim hükümetine Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein liderlik edecek

Avusturya'nın hukukçu ve solcu Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sarayda Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein'i ağırlayarak kendisini hükümeti kurmakla görevlendirdiğini duyurdu.

Van der Bellen "Bir kaç gün içinde Anayasa Mahkemesi Başkanını Avusturya Cumhuriyeti Başbakanı ilan edeceğim" dedi.

Muhafazakar-aşırı sağ koalisyon hükümetinin ikinci ortağın yolsuzluk videosunun ortaya çıkması sonucu çökmesi sonrası ciddi bir siyasi krize sürüklenen Avusturya, bu vesileyle ilk kez kadın başbakan tarafından yönetilecek.

AB üyesi Alpler ülkesinin eylülde erken seçime gitmesi planlanıyor.

Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu emeklilik yaşı olan 70 yaşına bu yıl basacak olan Brigitte Bierlein, erken seçime dek parlamentonun desteğini alacak bir hükümet kurmakla görevlendirilecek.

Avusturya'da Ekim 2017 seçimlerinden 2 ay sonra kurulan muhafazakar eğilimli Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) koalisyon hükümeti, birbiri ardına infilaklarla iflas etti.

FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin yolsuzluk pazarlığı videosunun ortaya çıkmasının yarattığı skandal, 10 gün önce FPÖ'lü bakanların toplu istifasına kadar vardı. Ardından ülkeyi erken seçim taşıma hazırlıkları yapan ÖVP lideri, Başbakan Sebastian Kurz parlamentodaki güven oylamasını kaybetti.

Avusturya'yı bu noktaya Strache'nin 2017 seçimlerinden önce İbiza Adası'ndaki bir otel odasında bir kadınla yaptığı pazarlığın video şeklinde medyaya sızdırılması getirdi. Videoda Strache, yardımcısı Johann Gudenus ile kendisini Rus bir oligarkın yeğeni olarak tanıtan, ama Letonya vatandaşı olduğu daha sonra öğrenilen kadın arasında FPÖ'ye yardım yapılması karşılığı bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesinin pazarlığı yapılıyordu. Genç ve güzel kadın Avusturya'nın en büyük gazetesi Kronen Zeitung'a kara para yatırıp hisselerinin yarısını almayı ve gazeteye FPÖ yanlısı yayın yaptırarak Strache'nin partisinin seçim zaferi kazanmasını sağlamayı vaat ediyordu.