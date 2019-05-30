WikiLeaks kurucusu Assange sağlık koşulları nedeniyle duruşmaya çıkamadı

İngiltere'nin Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmaya video bağlantısıyla katılması beklenen Julian Assange, sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Avukatı Gareth Peirce, Assange’ın ‘pek iyi olmadığını’ söyledi. Öte yandan WikiLeaks de bir açıklama yaparak, Assange’ın sağlığı hakkında ‘ciddi endişeleri’ olduğunu belirtti.

Assange’ın durumunun kötüleştiği ve cezaevinde sağlık koğuşuna kaldırıldığı aktarıldı. WikiLeaks, Assange’ın bir hayli kilo kaybettiğini ve konuşmakta zorlandığını da kaydetti.

DURUŞMA CEZAEVİ YAKININA TAŞINABİLİR

Yargıç Emma Arbuthnot bir sonraki duruşma tarihini 12 Haziran olarak belirlerken, tarafların da kabul etmesi halinde oturumun Assange’ın bulunduğu Belmarsh Cezaevi’nin yakınlarında yapılabileceğine hükmetti.

© AFP 2019 / Daniel LEAL-OLIVAS İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını tekrar açtı

Mahkeme önünde toplananlar ise Assange’ın tutukluluğunu protesto etti.

ABD 17 YENİ SUÇLAMA YÖNELTMİŞTİ

Assange, İngiltere'de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunuyor.

2012'de İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange geçen ay cezaevine gönderilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, son olarak Assange'a 17 yeni suçlama yöneltmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da bulunuyordu. Assange'a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning'le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Öte yandan hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.