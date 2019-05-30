Bulgar komisyon üyesi: ABD'den F-16 alımı yılın skandalı olmaya aday

Bulgaristan Hava Kuvvetleri için yeni savaş uçaklarının seçimini yapan komisyonun üyesi Slavço Belkov, ABD'den F-16 alımına ilişkin anlaşmanın yapılması halinde, bunun yılın skandalı olmaya aday olacağını söyledi.

Bulgar basınına verdiği demeçte, Bulgaristan'ın mali imkanları ve teslimat süresi gibi Sofya'yı rahatsız eden sorunlarının neden şu anda çözülmediğine anlam veremediğini belirten Belkov, 2018 yılındaki yeni uçak seçim sürecinin şeffaf olmadığını kaydederek, olası anlaşmanın yılın skandalı olmak için her türlü emareye sahip olduğunun altını çizdi.

Belkov, "Öncelikle, seçim yeteri kadar şeffaf şekilde yapılmadı. Komisyona teknik grubun hazırladığı raporlardan biri gösterilmedi. İmzalar ise özel görüş sahibi uzmanlar tarafından atıldı" dedi.

ABD uçağının seçiminin iktidardaki GERB Partisi'nin eski Başkan Yardımcısı Svetana Svetanova'nın lobicilik faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşünen Belkov, "Zira tüm göstergelerde ikinci sırada bulunan uçak için doğrudan müzakerelere geçtiler, bize zarar verecek konuları kimse gündeme getirmedi" diye ekledi.

Bulgaristan Devlet Başkanlığı Savunma Komisyonu, ocakta F-16 alımı için ABD'yle müzakerelere başlanması yönünde karar almıştı. Belkov, uçakla ilgili olumsuz görüşmeleri içerme olasılığı bulunan teknik raporlardan birinin vekillere sunulmaması nedeniyle oylamada ret oyu vermişti.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız" demişti.