BM raportörü: Julian Assange psikolojik işkence belirtileri taşıyor, ABD'ye iade edilmemeli

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ı cezaevinde ziyaret eden BM İşkence Raportörü Nils Melzer, Assange’ın uzun süre psikolojik işkenceye maruz kalanlarda görülen tüm semptomları taşıdığını belirtti ve bu nedenle ABD’ye iade edilmemesi gerektiğini savundu.

BM İşkence Raportörü Melzer, doktorlardan oluşan bir ekiple birlikte bu ay İngiltere’nin başkenti Londra’daki Belmarsh Cezaevi’nde tutulan Assange’ı ziyaret etti.

Assange’a ‘yıllardır kasti ve düzenli taciz uygulandığını’ savunan Melzer, “Fiziksel rahatsızlıkları var ancak bunlar cezaevinin sağlık servisinde ele alınıyor ve bu anlamda acil ya da tehlikeli değil. Endişe veren şey işin psikolojik boyutu ve Assange’ın ‘sürekli kaygı duyması. Herkes tarafından tehdit edildiğini hissettiği fark ediliyor. Aşırı derecede sarsılmış ve kendi düşünceleriyle meşgul” dedi.

Melzer, Assange ile etraflı bir diyalog kurmanın da zor olduğunu söyledi.

Belmarsh’ı ‘İngiltere’nin Guantanamosu’ olarak niteleyen Melzer, cezaevinin yüksek güvenlikli bir bölümü olduğunu ancak Assenge’ın burada tutulmadığını da belirtti.

BM raportörü, “Geçen dokuz yılda Assange sürekli, gittikçe artan ciddi tacize maruz kalmış. Bunlar sistematik yargılamalardan Ekvador elçiliğindeki ağır izolasyon, gözetleme ve tacize; kasti kolektif alaya, hakaret ve küçük düşürmeye, soruşturma açma tehdidine kadar varıyor” ifadelerini kullandı.

'İADE KONUSUNDA GARANTİ VEREMEYEN BİR ÜLKEYE DE GİTMEMELİ'

Nils Melzer, Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi konusunda İngiltere hükümetini de uyardı. Uyarısını bir adım öteye taşıyan Melzer, bunun ABD’ye iade olmayacağına dair garanti veremeyen başka bir ülke için de geçerli olduğunu söyledi.

Assange’ın İngiltere’deki yargı sürecini de eleştiren Melzer, “Şaşırdım. Elçilikte geçen altı yılın ardından tutuklandığı gün hemen hâkim karşısında çıkarıldı ve mahkûm edildi. Normal hukuk kurallarına göre en azından savunmasını hazırlaması için birkaç hafta verilmeliydi” dedi.

DURUŞMAYA ÇIKAMAMIŞTI

Julian Assange, sağlık problemleri nedeniyle dün yapılan son duruşmasına çıkamadı. Assange’ın durumunun kötüleştiği ve cezaevinde sağlık koğuşuna kaldırıldığı aktarıldı.

Assange'ın tecavüz davası gerekçe gösterilerek WikiLeaks süreci nedeniyle ABD'ye gönderilebileceği endişesi dile getiriliyor.

Assange, ABD'ye iadesi durumunda 'tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu' suçlamasıyla karşılaşacak.

WikiLeaks kurucusu, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

İSVEÇ DE İADE İSTİYOR

Julian Assange, İngiltere'de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunuyor.

2012'de İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange geçen ay cezaevine gönderilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, son olarak Assange'a 17 yeni suçlama yöneltmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da bulunuyordu. Assange'a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning'le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Öte yandan hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.