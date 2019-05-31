Yunanistan ile Kuzey Makedonya'dan 'isim anlaşması' sonrası elçilik hamlesi

Yıllar boyu süren 'isim anlaşmazlığı'nın son bulması sonrası Yunanistan ve yeni ismiyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, ilişkilerde normalleşme yolundaki adımlarına devam ediyor. İki ülke karşılıklı olarak diplomatik misyonlarının seviyesini yükseltti.

Yunanistan, Kuzey Makedonya ile ilişkilerini normalleştirme süreci kapsamında, komşusunun başkenti Üsküp'teki diplomatik temsilciliğini, elçilik seviyesine yükseltti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın güneyindeki Bitola kentindeki diplomatik temsilciliğin ise başkonsolosluğa yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin ise başkent Atina’daki diplomatik misyonunu büyükelçiliğe, Selanik kentindeki temsilciliğini ise başkonsolosluğa yükselttiği duyuruldu.

İSİM KRİZİ



1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden ülke, Makedonya adını almıştı. Ama Makedonya ismini kendi kültürel mirası olarak gören Atina, ülkenin Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya ili üzerinde de hak iddia ettiğini öne sürmüştü. İsim değişikliği talep eden Yunanistan'ın blokajı nedeniyle Makedonya, AB ve NATO üyesi de olamamıştı.



Yunanistan ile varılan anlaşmanın ardından Makedonya'nın isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.