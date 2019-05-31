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20:59 31 Mayıs 2019
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    Jared Kushner

    'Damatlı' Bilderberg'de Rusya'dan Çin'e, yapay zekadan kapitalizmin akıbetine her şey masada

    © REUTERS / James Lawler Duggan
    Avrupa
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    'Dünyayı yöneten gizli hükümet' diye de nitelenen Bilderberg Grubu'nun dışarıya kapalı toplantılarının 67'incisi, dün İsviçre'nin Montrö kentinde başladı. 2 Haziran'a dek devam edecek toplantılara 23 ülkeden davet edilen yaklaşık 130 'elit' arasında ABD'den 'damat' Jared Kushner öne çıkıyor.

    Yapay zeka, robot
    © AFP 2019 / Fabrice COFFRINI
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    1954'ten beri düzenlenen ve Amerika ile Avrupa'nın elitlerini biraraya getirmeye amaçlayan ama gizli yapısı yüzünden her türlü komplo teorisine konu olan Bilderberg Grubu'nun bu yılki toplantılarında gündem,  Rusya, Çin, Brexit, siber tehditler, yapay zeka etiği, sosyal medyanın silaha dönüştürülmesi, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, uzay araştırmalarının geleceği, kapitalizmin akıbeti ve istikrarlı stratejik düzen.

    Ama İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen toplantılarda neyin nasıl konuşulduğunu dışarıdan kimse öğrenemeyecek. Çünkü dışarıya herhangi bir şey sızdırılması yasak. Toplantılar bitince basın açıklaması da yayımlanmayacak.

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    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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    ABD'DEN DAVETLİLER

    ABD'li konuklar arasında, Başkan Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Paypal'ın milyarder kurucusu Peter Thiel ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger var.

    POMPEO'DAN İRAN GÖRÜŞMESİ

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gayriresmi şekilde uğrayıp Washington'ın İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile biraraya geleceği de belirtildi. 

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    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    AVRUPA'DAN KATILANLAR

    Avrupa'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere Bankası Başkanı Mark Carney, Total CEO'su Patrick Pouyanne, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Estonya Başbakanı Jüri Ratas öne çıkıyor. 

    'TÜRKİYE'DEN BU YIL DA ÖMER KOÇ'

    Finans Gündem'e göre Türkiye’den davet edilen isimler bir kez daha Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Koç Üniversitesi’nden Metin Sitti, Özyeğin Üniversitesi’nden Evren Balta, Koç Üniversitesi’nden Selva Demiralp oldu. 

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    LİDERLİK YOLU İŞARETİ

    Haberlere göre bu yıl davetlilerin üçte ikisi Avrupa ülkelerinden ve toplantılarda iş insanlarından çok uzman ve akademik isimlere ağırlık veriliyor. 

    'Dünyayı yöneten gizli hükümet' diye de nitelenen Bilderberg Grubu'nun toplantılarına geçmişte katılan Bill Clinton ertesi yıl ABD Başkanı, Tony Blair de ertesi yıl İngiltere Başbakanı seçilmişti, Margaret Thatcher aynı yıl Muhafazakar Parti lideri olup 4 yıl sonra İngiliz başbakan koltuğuna oturmuştu. 

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