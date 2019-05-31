'Damatlı' Bilderberg'de Rusya'dan Çin'e, yapay zekadan kapitalizmin akıbetine her şey masada

Ama İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen toplantılarda neyin nasıl konuşulduğunu dışarıdan kimse öğrenemeyecek. Çünkü dışarıya herhangi bir şey sızdırılması yasak. Toplantılar bitince basın açıklaması da yayımlanmayacak.
ABD'DEN DAVETLİLER
ABD'li konuklar arasında, Başkan Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Paypal'ın milyarder kurucusu Peter Thiel ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger var.
POMPEO'DAN İRAN GÖRÜŞMESİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gayriresmi şekilde uğrayıp Washington'ın İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile biraraya geleceği de belirtildi.
AVRUPA'DAN KATILANLAR
Avrupa'dan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere Bankası Başkanı Mark Carney, Total CEO'su Patrick Pouyanne, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Estonya Başbakanı Jüri Ratas öne çıkıyor.
'TÜRKİYE'DEN BU YIL DA ÖMER KOÇ'
Finans Gündem'e göre Türkiye’den davet edilen isimler bir kez daha Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Koç Üniversitesi’nden Metin Sitti, Özyeğin Üniversitesi’nden Evren Balta, Koç Üniversitesi’nden Selva Demiralp oldu.
LİDERLİK YOLU İŞARETİ
Haberlere göre bu yıl davetlilerin üçte ikisi Avrupa ülkelerinden ve toplantılarda iş insanlarından çok uzman ve akademik isimlere ağırlık veriliyor.
'Dünyayı yöneten gizli hükümet' diye de nitelenen Bilderberg Grubu'nun toplantılarına geçmişte katılan Bill Clinton ertesi yıl ABD Başkanı, Tony Blair de ertesi yıl İngiltere Başbakanı seçilmişti, Margaret Thatcher aynı yıl Muhafazakar Parti lideri olup 4 yıl sonra İngiliz başbakan koltuğuna oturmuştu.
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