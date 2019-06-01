Lugansk: Ukraynalı generaller Zelenskiy’e karşı komplo kuruyor

Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilisi Yakov Osadçiy, "Donbass’taki çatışmayı barışçıl yollarla çözme kararına rağmen Ukrayna ordusu komutanlığı, yeni Devlet Başkanı tam ateşkes emri verdikten sonra bile başarılarını sergilemeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Toplantının ardından 54. Tugay Komutanı Albay Aleksey Maystrenko’nun, Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarına sabotaj ve keşif gruplarını yollama emri aldığı aktarıldı.
Zelenskiy, yemin töreninde başlıca hedefinin Donbass bölgesinde barışın sağlanması olduğunu söylemiş, bunun için 'her şeyi yaparım' demişti.
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