Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilisi Yakov Osadçiy, Ukrayna ordusunun Donbass’taki operasyonun başkanı Aleksandr Sırskiy’in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ateşkes emrine itaat etmeme talimatı verdiğini söyledi.

Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilisi Yakov Osadçiy, "Donbass’taki çatışmayı barışçıl yollarla çözme kararına rağmen Ukrayna ordusu komutanlığı, yeni Devlet Başkanı tam ateşkes emri verdikten sonra bile başarılarını sergilemeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Osadçiy, kaynaklardan aldıkları bilgiye göre, Ukrayna ordusu generali Oleg Mikats, bir kapalı toplantıda, Sırskiy’in Zelenskiy’i dinlememe ve operasyonları sürdürme emrini verdiğini bildirdi.

Toplantının ardından 54. Tugay Komutanı Albay Aleksey Maystrenko’nun, Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarına sabotaj ve keşif gruplarını yollama emri aldığı aktarıldı.

Zelenskiy, yemin töreninde başlıca hedefinin Donbass bölgesinde barışın sağlanması olduğunu söylemiş, bunun için 'her şeyi yaparım' demişti.