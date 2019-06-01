Antakya Patrikhanesi: Fener Rum Patriği Bartholomeos azledilebilir

Antakya Patrikhanesi’nden piskopos Erzurumlu Kays, Sputnik’e açıklamasında, "Fener Rum Patriği’ni onurla tanıyoruz, ancak bugün sorun şu ki, Fener Rum Patriği hata yapıyor. Eğer tüm Ortodoks kiliseler, Fener Rum Patriği olmadan Konsey toplarsa ve onu azletme kararı alırsa bu mümkün" dedi.

Piskopos, genelde Ortodoks dünyasında Büyük Konsey toplama isteği doğduğunda, her bir kilisenin içinde bu konuda uzlaşı sağlandıktan sonra Fener Rum Patrikhanesine Konseyi toplama talebi gönderildiğini anlattı.

Erzurumlu Kays, "Ancak bu genel değişmez kural değil. Farklı fırsat da var, her bir kilise diğer kiliselerle anlaşıp Konseyi toplayabilir" diye kaydetti.

Antakya Patrikhanesinin radikal çözüm istemediğini ve 'Ortodoks Kilisesi’nde barışın olmasını' istediğinin altını çizen piskopos, "Fener Rum Patriğinin kararını değiştirmesini ve Ukrayna’daki kilise krizinin barışçıl yolla çözüme kavuşmasını, bölücülerin kanonik Kiliseye dönmesini istiyoruz" diye ekledi.

Piskopos Erzurumlu Kays, bu hafta Moskova’da düzenlenen ve Ukrayna’daki Ortodoks Hıristiyanların haklarının ele alındığı uluslararası konferansa katıldı. Piskopos, ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileriyle görüştü.