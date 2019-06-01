İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Gonzalez-Barba: Türkiye'deki Patriot'ların 6 ay daha kalması için karar sürecinde

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, "Şu anda Patriot sisteminin görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz. Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. AB'nin de bu durumdan karlı çıkacağını düşünüyoruz" dedi.
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin dostluk temelinde ve çok iyi ilerlediğini belirterek, buna örnek olarak Türkiye'nin hava savunması için İspanya'ya ait Patriot sisteminin Adana'da konuşlandırılması gösterdi. Gonzalez-Barba, "Şu anda Patriot sisteminin görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz." dedi.
Gonzalez-Barba, Türkiye-İspanya ilişkileri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar euro düzeyine ulaştığını belirten Gonzalez-Barba, karşılıklı önemli yatırımların bulunduğunu söyledi.
Gonzalez-Barba, İspanyol şirketlerin Türkiye'de bankacılık gibi stratejik sektörlerde büyük yatırımları bulunduğunu vurgulayarak, buna örnek olarak bankacılık ve finans şirketi BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki ortaklığını, sigorta şirketi Mapfre ile Mango ve Zara gibi hazır giyim markalarını bünyesinde bulunduran Inditex grubunun Türkiye'deki faaliyetlerini gösterdi.
Askeri ilişkileri de değerlendiren Gonzalez-Barba, Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine 2015'ten beri Adana'daki İncirlik Üssü'nde İspanya'ya ait Patriot hava savunma sisteminin konuşlu bulunduğunu hatırlattı.
Gonzalez-Barba, "Şu anda Patriot sisteminin 6 ay daha uzatılmasına yönelik karar sürecindeyiz" dedi.
İzmir'deki NATO Komutanlığında bir generalin komutasında 25 İspanyol askerin görev yaptığını kaydeden Gonzalez-Barba, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin Türkiye ile çalışmaları bulunduğunu belirtti.
Gonzalez-Barba, İspanyol mühendislik ve teknoloji şirketi Navantia'nın Türkiye'deki tersanede yapım aşamasında bulunan TGC Anadolu adlı uçak gemisinin tasarımı ve inşasından sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.
'TÜRK DİZİLERİ İSPANYA'DA YAYINLANACAK'
Kültürel ilişkilere değinen Gonzalez-Barba, Medeniyetler İttifakı girişiminin 2004'te dönemin başbakanları Recep Tayyip Erdoğan ve Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından başlatıldığını hatırlattı. Büyükelçi Gonzalez-Barba şöyle devam etti:
"Spor olsun televizyon dizileri olsun popüler kültürde de etkileşim fazla. La Casa De Papel'in Türkiye'de çok meşhur olduğunu biliyorum. Son iki yılda yayınlanan iki Türk dizisinin başarısından sonra Atresmedia adlı büyük bir İspanyol medya grubunun 5 ya da 6 Türk dizisinin yayın haklarını aldığını öğrendim. Sporda ise son olarak iki Türk takımı İspanya'daki EuroLeague Final Four maçlarında yer aldı. Türk takımlarında oynayan İspanyol oyuncular var. Arda Turan İspanya'da oynayan en ünlü Türk oyunculardan. İspanya kamuoyu için Muhteşem Süleyman gibiydi diyebilirim. Atletico Madrid'in en iyi zamanlarında oradaydı."
'SON 25 YILDA İLİŞKİLER GÜÇLENMİŞTİR'
Bir Akdeniz ülkesi olarak İspanya halkının Türkiye'ye kendini çok yakın hissettiğini belirten Gonzalez-Barba, "Osmanlı ve İspanya imparatorluklarının 1782'de imzaladığı dostluk anlaşmasından bu yana ilişkiler dostluk temelinde ilerlemiştir. Son 25 yılda da ilişkiler güçlenmiştir" diye konuştu.
Gonzalez-Barba, İspanya olarak Türkiye'nin AB üyeliğini de desteklediklerini hatırlatarak, "Biz sadece Türkiye'nin değil, AB'nin de bu durumdan karlı çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin AB'ye sunacağı çok şey olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Diğer aday ülkelere olduğu gibi Türkiye'ye de eşit davranılması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Büyükelçi Gonzalez-Barba, Türkiye'nin bazı kriterleri de yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Gonzalez-Barba, "Ne zaman olur bilmiyoruz ama Türkiye'nin AB adaylığı hepimiz için başarıyla sonuçlanacaktır" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)