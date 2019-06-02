'Terbiyeli içmek' koşuluyla polise içkiyi serbest kıldılar

Belçika federal polisinde 6 yıldır uygulanan alkol yasağı, "personelin sosyal uyumuna zarar verdiği" gerekçesiyle kısmen iptal edildi. 'Terbiyeli içmek' koşuluyla kutlama ve personel etkinliklerinde bira ve şarap gibi hafif alkollü içkilerin içilmesi artık serbest.

Belçika federal polisinde 6 yıldır uygulanan alkol yasağı, 'personelin sosyal uyumuna zarar verdiği' gerekçesiyle kısmen iptal edildi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre yasağın yumuşatılmasıyla polisler artık kutlama ve özel günlerde yeniden bira ve diğer hafif içkileri içebilecek.

Alkol yasağı, 2012 yılında Belçika Federal Polisi eski Genel Komiseri Catherine De Bolle tarafından getirilmişti.

İşyerinde alkol kullanımına sert muhalefeti ile bilinen De Bolle, yasak kararına gerekçe olarak, 'polisler arasında kaygı verici boyutlardaki alkol kullanımını' göstermişti.

Eski Genel Komiser, 'polisin olumsuz görünümünü değiştirme' planı kapsamında alkol yasağı kararı almıştı.

Ancak bu yasak, yeni Genel Komiser Marc De Mesmaeker tarafından yayınlanan yeni genelge ile kısmen kaldırıldı.

'SOSYAL BÜTÜNLÜĞE ZARAR VERİYOR'

Het Nieuwsblad gazetesine göre, genelgede alkol yasağının, 'polisin sosyal bütünlüğüne zarar verdiği' vurgulandı.

Genelgeye göre, polisin motivasyonunu artırmak için düzenlenen yeni yıl kutlamaları, barbekü partiler ve haftasonu etkinliklerine alkol yasağı yüzünden kimse gitmemeye başladı.

Bunun da, memurlar arasındaki sosyal etkileşim açısından 'felakete yol açtığını' belirten Genel Komiser De Mesmaeker, yasağın yumuşatılmasına karar verdi.

'Belçika federal polisinde 6 yıldır uygulanan alkol yasağı, "personelin sosyal uyumuna zarar verdiği" gerekçesiyle kısmen iptal edildi.

'Terbiyeli içmek' koşuluyla kutlama ve personel etkinliklerinde bira ve şarap gibi hafif alkollü içkilerin içilmesi artık serbest.

Polisin bu etkinliklerde sert alkollü içecekler kullanması ve görev başında içki içilmesi ile ilgili yasak kararı ise, uygulanmaya devam edecek.