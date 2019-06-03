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01:50 03 Haziran 2019
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    Yunanistan seçim

    Yunanistan'da yerel seçimlerde ana muhalefet galip

    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    Avrupa
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    Yunanistan'da başkent Atina ve ikinci büyük kent Selanik'te ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin adayları belediye başkanlıklarını kazandı. Batı Trakya'daki yerel yönetimlerde 3 Türk belediye başkanı seçildi.

    Yunanistan'da bölgesel ve yerel seçimlerde ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi ülke genelinde başarı gösterdi. Ülkede seçim yarışının ikinci tura kaldığı eyalet ve bölgelerde halk, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

    Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla ND'nin desteklediği adaylar 13 eyaletin 11'inin yanı sıra başkent Atina ve Selanik gibi önemli merkezlerde de seçimi kazandı.

    Atina'da seçim yarışında ND'nin desteklediği Kostas Bakoyannis, oyların yüzde 65,2'sini alarak iktidardaki SYRIZA'nın adayı Athanasios Iliopoulos'a karşı yarışı önde tamamladı. Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de yine ND'nin adayı Konstantinos Zervas yüzde 66'lık oy oranıyla yeni belediye başkanı oldu.

    İkinci tur sonucunda ND'nin adayları Girit ve Kuzey Ege dışındaki tüm eyaletlerde bölge valiliklerini kazandı.

    Başkent Atina'nın içinde bulunduğu Attiki bölgesinin yeni valisi ikinci turda oyların yüzde 65'ini alan ND adayı Yorgos Patoulis oldu. Patoulis, SYRIZA'dan aday olan görevdeki Rena Douru'dan koltuğu devralacak. 

    3 BELEDİYEYE TÜRK BAŞKAN

    Türk ve Müslüman azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da ise 3 Türk belediye başkanlıklarını kazandı.

    Aleksis Çipras
    © AA /
    Partisi AP seçimlerinde ana muhalefetin gerisinde kalan Çipras, erken seçime gidileceğini açıkladı

    İskeçe ilindeki Mustafçova'da Rıdvan Delihüseyin, Rodop ilindeki Kozlukepir Belediyesinde de Rıdvan Ahmet belediye başkanı oldu.

    Rodop ilinde Hristiyan nüfusun da bulunduğu Yassıköy Belediyesinde Önder Mümin, Kiryakos Amucas'a karşı girdiği ikinci tur mücadelesini kazandı.

    Yunanistan'da yerel seçimler iki aşamalı gerçekleştiriliyor. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde, en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

    26 Mayıs'taki ilk turda belirlenemeyen 13 eyaletin 7'si ve 332 belediyenin 229'unda yeni yerel yöneticiler belirlenerek, seçim süreci tamamlandı.

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    Etiketler:
    Yeni Demokrasi (ND), SYRIZA, yerel seçim, seçim, Yunanistan
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