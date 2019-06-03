ABD Başkanı Trump siyasi krizin göbeğinde İngiltere'de: Boykot ve protestolar bekleniyor

Trump, ziyareti kapsamında görevini bırakmasına günler kalan İngiltere Başbakanı Theresa May, kraliyet ailesi ve pek çok İngiliz siyasetçi ile bir araya gelecek.
İLK RESMİ ZİYARET KRİZ DÖNEMİNE DENK GELDİ
Koltuğun en güçlü adayların biri olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson gösterilirken, Donald Trump da kendisine destek vermişti. Nitekim ziyaret çerçevesinde Trump’ın Jonhson’la da buluşması bekleniyor.
Trump’ın yine Brexit yanlısı başka bir isim olan Nigel Farage ile de bir araya gelecek.
SİYASİLER BOYKOT, HALK PROTESTO EDİYOR
Trump, siyasilerin boykotunun yanı sıra saray önünde İngilizler tarafından da protesto edilecek. Devlet başkanlarının ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen at arabasıyla geçit töreni de boykot ve protestolar nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
Bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, ziyaret nedeniyle Londra’da yollar trafiğe kapatıldı.
İNGİLTERE'YE VARMADAN HAN'LA POLEMİĞE GİRDİ
Han, Trump'ın aşırı sağcı İngiliz gruplara verdiği desteği ve May'in istifasın sonrası yaşanan başbakanlık tartışmasına katılmasını eleştirmişti.
.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Haziran 2019
Henüz İngiltere'ye varmadan uçakta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Bunlarla uğraşacağına Londra’daki suç oranlarını düşür” dedi. Trump ayrıca Han’ı, yine yıldızının barışmadığı bir isim olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya benzetti ve Blasio için de kullandığı “aptal ve beceriksiz” imasında bulundu. Bununla yetinmeyen Trump, Han'ın Blasio'nun sadece yarı uzunluğunda olduğunu söyelyerek, boyunun kısa olmasını da tiye aldı.
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