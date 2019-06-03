ABD Başkanı Trump siyasi krizin göbeğinde İngiltere'de: Boykot ve protestolar bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyareti kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Siyasetçilerin boykot, halkınsa protesto ettiği Trump, henüz Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Sadiq Khan ile de polemiğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in daveti üzerine üç gün sürecek başkent Londra ziyaretine başladı. Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti.

Trump, ziyareti kapsamında görevini bırakmasına günler kalan İngiltere Başbakanı Theresa May, kraliyet ailesi ve pek çok İngiliz siyasetçi ile bir araya gelecek.

İLK RESMİ ZİYARET KRİZ DÖNEMİNE DENK GELDİ

Ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Ancak ziyaret, İngiltere’de siyasi açıdan bir hayli gerilimli bir döneme denk geldi. Brexit sürecinde yaşanan kriz nedeniyle istifa eden İngiltere Başbakanı Theresa May 10 Haziran itibariyle görevini resmen bırakacak. İstifa nedeniyle kimin başbakan olacağına dair tartışmalar sürüyor.

Koltuğun en güçlü adayların biri olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson gösterilirken, Donald Trump da kendisine destek vermişti. Nitekim ziyaret çerçevesinde Trump’ın Jonhson’la da buluşması bekleniyor.

Trump’ın yine Brexit yanlısı başka bir isim olan Nigel Farage ile de bir araya gelecek.

SİYASİLER BOYKOT, HALK PROTESTO EDİYOR

Trump’ın Buckingham Sarayı’nda onuruna verilecek akşam yemeği ise parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable tarafından boykot edilecek.

Trump, siyasilerin boykotunun yanı sıra saray önünde İngilizler tarafından da protesto edilecek. Devlet başkanlarının ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen at arabasıyla geçit töreni de boykot ve protestolar nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

Bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, ziyaret nedeniyle Londra’da yollar trafiğe kapatıldı.

İNGİLTERE'YE VARMADAN HAN'LA POLEMİĞE GİRDİ

Öte yandan polemikleri eksik olmayan Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde de bu 'geleneğini' bozmadı. Trump'ın hedefinde bu kez Londra’nın müslüman Belediye Başkanı Sadık Han vardı.

Han, Trump'ın aşırı sağcı İngiliz gruplara verdiği desteği ve May'in istifasın sonrası yaşanan başbakanlık tartışmasına katılmasını eleştirmişti.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Haziran 2019

​​Henüz İngiltere'ye varmadan uçakta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Bunlarla uğraşacağına Londra’daki suç oranlarını düşür” dedi. Trump ayrıca Han’ı, yine yıldızının barışmadığı bir isim olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya benzetti ve Blasio için de kullandığı “aptal ve beceriksiz” imasında bulundu. Bununla yetinmeyen Trump, Han'ın Blasio'nun sadece yarı uzunluğunda olduğunu söyelyerek, boyunun kısa olmasını da tiye aldı.